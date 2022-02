Málaga capital podría reducir un 10% el abastecimiento de agua si sigue sin llover

No llueve y la situación cada vez preocupa más a los ciudadanos y los agricultores. En el caso de Málaga capital, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del Corral, asegura que podría reducirse un 10% el abastecimiento de agua si sigue sin llover, aunque esa posible restricción vendría marcada por la Junta de Andalucía como organismo competente en esta materia.

“Si no llueve y con el bajo nivel que tenemos actualmente en los pantanos es cuestión de tiempo, y no mucho, que la Junta decrete que haya que bajar el consumo de agua”, explica Del Corral. La concejala apunta que “se tomarán las medidas necesarias”, aunque también reconoce que “aún no están determinadas y tampoco es algo inminente”.

La mejor solución sería, lógicamente, que lloviera y los pantanos pudieran recuperar su capacidad. En estos momentos, la presa del Limonero, la que está en Málaga capital, está al 44,5% de su capacidad con 9,95 hectómetros cúbicos. Hace un año había 13,4 hectómetros cúbicos. El embalse de La Viñuela es el que se encuentra en peor situación, con apenas un 15% de su capacidad total.

En la provincia de Málaga hay siete embalses y, de media, están al 32,5% de su capacidad. Dicho de otra forma, hay 200 hectómetros cúbicos de agua acumulados cuando en todos esos pantanos caben 616,8. El año pasado por estas fechas en los embalses de la provincia había 366 hectómetros, por lo que se han consumido 166 hectómetros cúbicos en doce meses.

“Si no llueve la situación va a ser más compleja”, indica Del Corral quien, no obstante, señala que si la Junta de Andalucía finalmente decretara esa reducción del 10% en el consumo de agua “no tendría por qué notarse en los hogares”. Llueva o no siempre es bueno ahorrar agua y la concejala anuncia que Emasa reforzará sus campañas de concienciación para evitar el despilfarro.

Málaga es una potencia económica y turística pero, pese a eso, no es de las provincias donde más agua se consume de Andalucía, sobre todo si se compara con el número de habitantes. Un informe realizado por Cesur Empresarios del Sur de España publicado en septiembre del año pasado reflejaba que solo Almería, Huelva y Cádiz demandaban menos agua que la provincia malagueña. La principal explicación es la fortaleza del sector agrario en las provincias de interior, que acapara el 80% de la demanda de agua.

En el caso de Málaga, el consumo varía mucho en función de la temporada. En estos momentos estamos en temporada baja y hay menos turistas, por lo que se consume menos agua. Sin embargo, a partir de Semana Santa la ocupación va creciendo a pasos agigantados, hasta el punto de que hay zonas en las que se triplica la población en verano. El sector turístico tiene, además, muy buenas perspectivas para este año por lo que, si sigue sin llover, el problema puede ser un problemón.