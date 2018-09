Málaga registra la mayor cifra de agresiones al personal del SAS

Este verano se han producido 213 agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS, siendo Málaga la provincia que más ha registrado, con un total de 49.

Ante tal situación, la consejera de Salud, Marina Álvarez, reiteró ayer en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz la "sensibilidad y compromiso" del SAS con dichos sucesos y pidió "tolerancia cero" de cara a estos ataques a los sanitarios.

Desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto se han dado 52 agresiones físicas y 161 no físicas, según detalló la Junta en un comunicado, que se detallaba que Sevilla seguía a Málaga con 43, después Jaén con 30, 23 en Córdoba y Huelva, 19 en Cádiz, 17 en Almería y 9 en Granada.

La titular de Salud recordó que la comunidad autónoma fue la primera en poner en marcha un Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del SAS y que desde entonces también cuenta con el Registro Informático de Agresiones (RIAC).

Este protocolo de actuación se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario andaluz y está disponible desde 2005 y, desde entonces, se han logrado más de 2.500 sentencias condenatorias, de las que 163 han sido tipificadas como delitos de atentado.

Los populares lamentaron que "crezcan" las agresiones físicas y verbales, y afirmaron que las medidas puestas en marcha "son insuficientes", una idea que Ciudadanos mantuvo.

Desde Podemos aseguraron que el protocolo de actuación "no ha servido" y aseguran que estos hechos no sucederían si "los cupos no estuvieran desbordados", mientras que Izquierda Unida lo achacó a los "recortes".