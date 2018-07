Málaga se reivindica como ejemplo del turismo sostenible en la ONU

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reivindicó hoy en Naciones Unidas un modelo de turismo sostenible que permita "crecer con un compromiso con la calidad y no solo pensando en las estadísticas".El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reivindicó hoy en Naciones Unidas un modelo de turismo sostenible que permita "crecer con un compromiso con la calidad y no solo pensando en las estadísticas".De la Torre participó en el Taller de Aprendizaje, Capacitación y Práctica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, donde compartió mesa con el director ejecutivo del Instituto para la Formación e Investigación de Naciones Unidas (UNITAR), Nikhil Seth.El alcalde, en una visita de dos días a Nueva York, recordó en su intervención que para 2030 el número de turistas internacionales se disparará un 36 %, hasta los 1.800 millones, por lo que pidió repensar el modelo de negocio teniendo en cuenta "las necesidades tanto de los vecinos como de los turistas".En marzo, UNITAR y el Ayuntamiento de Málaga acordaron la apertura en la ciudad de un nuevo CIFAL, la red de centros de formación que la ONU tiene repartidos por todo el mundo para formar en turismo sostenible a los profesionales del sector.En declaraciones a Efe, De la Torre recordó que el turismo en Málaga ha crecido "a un ritmo mayor" que otras ciudades españolas y detalló que "no es tan importante crecer en cantidad, aunque también se haya crecido, sino hacerlo en calidad"."Hemos basado nuestro crecimiento en el turismo cultural, con una red de museos atractiva y potente, y también en el turismo de congresos y el de sensaciones", apuntó.Málaga revisó en 2017 sus estrategias turísticas para incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en cada una de sus líneas estratégicas y decidió potenciar un turismo de calidad más urbano."Creemos que el turismo urbano es más respetuoso con el medio ambiente que el turismo de naturaleza, el de sol y playa, siempre que la ciudad sea sensible al turista ambiental y esté preparada para él, y disponga de transporte público potente o vehículos eléctricos", declaró.Según el alcalde, algunas de las claves para crecer de forma responsable son la segmentación de la oferta y la distribución equilibrada de la actividad turística."Hay que tener varias centralidades y distribuir los puntos de atracción dentro de la ciudad para que no haya una concentración excesiva", concluyó De la Torre.