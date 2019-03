Paseos marítimos anegados, playas con pérdidas de arena, chiringuitos inundados, tuberías al descubierto y destrozos en algunos equipamientos del litoral malagueño. Es el apretado balance del temporal que remite, pero que seguirá hasta este viernes. De hecho, la alerta amarilla se mantiene hasta entonces. Olas de casi seis metros han castigado las playas de Málaga, aunque –según estimaciones muy provisionales de la Subdelegación del Gobierno– no habrían dejado daños estructurales.

Técnicos de la Demarcación de Costas y de los ayuntamientos costeros comenzaron este miércoles a evaluar los efectos del temporal que se produce a pocos días de la Semana Santa, pero no tendrán un conclusión hasta que acabe. “Daños estructurales ahora mismo no se han detectado”, dijo una portavoz de la Subdelegación con todas las cautelas. La playa central de Fuengirola, la de San Pedro y las de Estepona están entre las más castigadas. Pero el temporal azotó a todo el litoral. El oleaje provocó que en muchos puntos el agua y la arena invadieran los paseos marítimos.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Playas, Miguel Villafaina, afirmó que el sector no ha tenido que lamentar daños de importancia “El temporal se ha llevado mucha arena, pero en general no tenemos que lamentar daños, salvo algún despistado, porque se había retirado todo para que el mar no se llevara hamacas ni nada”, señaló.

El viento en tierra rozó los 70 kilómetros por hora y en el mar alcanzó fuerza siete. Durante el este miércoles, la alerta por fenómenos costeros pasó de naranja a amarillo. El jefe de previsión del Centro Meteorológico, Jesús Riesco, señaló:“El levante va a seguir, pero remitiendo un poco”. De hecho, el aviso amarillo se mantiene hasta este viernes.

Las conexiones marítimas entre Málaga y Melilla fueron restablecidas este miércoles

La flota pesquera permaneció amarrada. Maricarmen Navas, patrona mayor en funciones de las cofradías de pescadores de la provincia indicó que no volverán a hacerse a la mar hasta que el oleaje no amaine.

En Marbella, el temporal se cebó principalmente con las playas del casco urbano, San Pedro Alcántara y Las Chapas, según informó el concejal responsable del área, Manuel Cardeña. El agua llegó a inundar parte del paseo marítimo y algunos chiringuitos, como el del hotel El Fuerte. Desde primera hora de la mañana los trabajadores tuvieron que achicar agua del local antes de la apertura. Esta llegó hasta las escaleras del paseo marítimo que dan acceso a la playa, si bien a media mañana el nivel del mar ya había bajado considerablemente, dejando al descubierto tuberías antes tapadas por la arena. También se han producido algunos destrozos en los equipamientos, como pasarelas o casetas de socorristas.

En San Pedro Alcántara el oleaje dejó al descubierto parte del saneamiento integral y se han producido algunos destrozos en el tramo de senda litoral de Ventura del Mar, inaugurado recientemente. En la zona de Las Chapas se produjeron daños en el cordón dunar y se perdieron importantes cantidades de arena. En otros municipios donde el temporal también sopló con fuerza, como en Estepona o Torremolinos, no se registraron grandes daños.

En la Axarquía, la peor parte del temporal se lo llevó Torre del Mar. Concretamente, la zona occidental, entre El Faro y la desembocadura del río Vélez. La mayor pérdida de arena se produjo en la playa canina y en Las Palmeras, en Caleta de Vélez. Las olas formaron charcos en el aparcamiento junto a la playa donde están los campings y en el arcén de la antigua carretera nacional N-340.

En el resto de municipios, los daños han sido menores. Playas que tradicionalmente son afectadas por los temporales de levante –como La Torrecilla y El Chucho en Nerja, Ferrara en Torrox o Los Rubios en Torre de Benagalbón y junto al arroyo Totalán en La Cala del Moral– apenas han perdido arena en comparación con otros años.

Las conexiones marítimas entre Málaga y Melilla ya se han restablecido. El martes estuvieron suspendidas, pero este miércoles volvió a salir el melillero de las 15:00 con destino a la ciudad autónoma, según informó Trasmediterránea.

El Ayuntamiento de la capital comenzó a evaluar y reparar los daños para garantizar que el litoral esté en perfectas condiciones para la Semana Santa. Desde el Área de Playas se avanzó que los técnicos realizaron una inspección y no detectaron daños estructurales. Sí se vio afectado algún material de equipamiento como cartelería y pasarelas desmontables. En paseos marítimos de Huelin, Guadalmar y El Dedo los servicios de limpieza trabajaron todo el día para retirar arena. La concejal del área, Teresa Porras, aseguró que las playas “estarán en perfectas condiciones de uso para el inicio de la temporada en Semana Santa”.

En muchos chiringuitos, el personal se afanaba en quitar arena para abrir cuando antes. Salvador Roca, del chiringuito Pacífico, en la zona oeste de la capital, decía mientras limpiaba: “Ya nos ha pasado varias veces, estamos curados de espanto. Cuando el mar se embravece no hay quien pueda con él. Así que aquí estamos, todos a una y vuelta a empezar”.