Malagueños en Kiev: "Ha sido duro pero verle sonreír no tiene precio"

"El consulado ha claudicado. Todo volverá a ser como era antes", asegura el abogado Miguel González Erichsen, especializado en maternidad subrogada. Las primeras familias de las treinta que permanecen en Kiev desde que el pasado mes de julio se paralizara la inscripción de los menores nacidos de vientre de alquiler comenzarán a ser citadas el lunes para presentar la documentación y, de esta forma, que su bebé pueda obtener la nacionalidad española. En el caso de unos de los malagueños, que prefieren continuar preservando el anonimato, no han sido convocados hasta el próximo 1 de octubre. "Al menos tenemos fecha, pero sigue sin ser normal que para tramitar 30 pasaportes se tarde más de dos semanas. Tras casi mes y medio, la espera hasta final de octubre se va a hacer dura, porque después tendremos que aguardar otros 15 días a que llegue el pasaporte", critica la madre del pequeño.

El matrimonio tuvo ayer conocimiento de que las citas se retomarían tras oír "rumores" y, una vez que contactaron con la administración "para agilizar el trámite", se les informó de que la reunión que tenían prevista en noviembre se anticiparía más de un mes. Aun así, la pareja malagueña considera que la medida "llega un poco tarde" y que el proceso "se podría agilizar" si hubiera voluntad para ello. Lo que por el momento se desconoce es qué preferencias se establecerán para la asignación de citas. El consulado dio prioridad a aquellos niños con problemas de salud o que estuvieran ingresados en alguna clínica, según indica el letrado que representa a varios de los afectados. A su juicio, aquellos que llegaron antes al país deberían tener ventaja, independientemente de cuándo presentaron la solicitud para inscribir a su bebé.

Asimismo, el abogado recuerda que la de acudir a Kiev para alquiler un vientre "es la única vía que les había quedado a las familias". "Se trata de un último recurso", apostilla González Erichsen, que pertenece al bufete Universal Surrogacy. Aunque en Ucrania la gestación subrogada es legal, solo se permite acceder a ella matrimonios heterosexuales, en los que la mujer "adolezca de algún problema que le impida gestar y el hombre sea fértil". Los niños son hijos genéticos de sus padres, pero gestados por una ucraniana.

La paralización de inscripciones, en palabras del abogado, "ha causado perjuicios a muchas parejas", lo que derivará en "quejas o demandas". Los malagueños subrayan que ahora su única aspiración es volver a casa, comerse un buen pescado, abrazar a sus familias, que todavía no conocen al bebé, y regresar a su trabajo. Como en otros casos, los padres del menor se vieron obligados a solicitar una excedencia -con la consiguiente suspensión de sueldo- para permanecer en Ucrania. "Ha sido muy duro, pero tenemos a nuestro hijo... Y ver cómo te sonríe de vez en cuando no tiene precio. Cuando la gente habla de hipotecarse no es de broma...", asegura la mujer, que desconfía, no obstante, "del Gobierno veleta".