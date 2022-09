Marbella, Mijas, Vélez y Torremolinos no presentan sus cuentas

Un total de 4 ayuntamientos que gestionan poblaciones de más de 50.000 habitantes de la Costa del Sol como son Marbella, Mijas, Torremolinos y Vélez Málaga no han cumplido con su obligación de presentar sus cuentas generales ante la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) para su fiscalización, en concreto las relativas al pasado ejercicio 2020.

El órgano fiscalizador recuerda en su informe anual sobre la rendición de cuentas del sector público local andaluz relativo al ejercicio 2020, emitido el pasado 20 de julio, que “las entidades locales de la comunidad autónoma de Andalucía están sujetas a la fiscalización de su gestión económico-financiera por la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), según establecen los arts. 130 y 194 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía”.

El análisis de la CCA se ha efectuado sobre “97 entidades entre ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, ELA y Mancomunidades”, así como se ha revisado la tesorería de aquellas “que han rendido” ante el órgano, las que “sistemáticamente rinden fuera de plazo o no rinden y que en pasados años escaparon del control de la Cámara de Cuentas”.

El documento destaca “los bajos índices de rendición que se registran en el tramo de ayuntamientos de más de 50.000 habitante, donde hay 11” que no han rendido las cuentas generales relativas al ejercicio 2020, entre los que se encuentran en el caso de la provincia de Málaga los consistorios de Marbella, Mijas, Torremolinos y Vélez-Málaga. A ellos se suman los de Cádiz, El Ejido, El Puerto de Santa María, Jaén, Linares, Sanlúcar de Barrameda y Utrera.

En cuanto a los ayuntamientos malagueños que han presentado la cuenta general de 2020 fuera de plazo a la CCA están los de Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Málaga. La lista la complementan municipios como Chiclana de la Frontera, Córdoba, Huelva, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Roquetas de Mar, San Fernando y Sevilla.

En el caso de Marbella, el portavoz municipal, Félix Romero, ha explicado que el no presentar las cuentas del ejercicio 2020 a la Cámara andaluza se debe a la “reformulación” de las mismas que la Intervención municipal obligó tras absorber la sociedad municipal Transportes locales 2000.

El responsable municipal ha señalado que el Ayuntamiento arrastra un “problema” tras “liquidar” la sociedad municipal, que “se integró en el Ayuntamiento” hace “3 años”, lo que “atrasa la aprobación de la cuenta general”, que según ha avanzado se llevará al Pleno de septiembre porque “faltaba un informe” en junio.

Una explicación similar han apuntado desde el Consistorio mijeño, desde donde han señalado que el caso del Ayuntamiento es “singular”, pues “una de sus empresas municipales, Mijas recursos turísticos, se encuentra desde hace algunos años en concurso de acreedores”.

Según han indicado desde el ente local, “este hecho ha impedido la presentación de las cuentas consolidadas del Ayuntamiento y todas sus empresas municipales”, por lo que debido a esta “imposibilidad”, la Administración local está “trabajando desde el inicio del mandato para poder resolver el concurso y así poder presentar las cuentas pendientes”.

Por ello, remarcan que “la documentación actual a presentar sería insuficiente, dado el estado en el que se encuentra la empresa municipal anteriormente citada”.

Vélez Málaga es otro de los ayuntamientos que no ha rendido cuentas ante la Cámara andaluza. El motivo es, según el Consistorio, el “cambio de Dirección General del Ayuntamiento hasta en dos ocasiones desde 2017”, lo que ha generado que el ente no solo no haya presentado las cuentas del ejercicio 2020, “sino también de anteriores”. En este sentido, han indicado que trabaja para “cerrar el 2017 y del resto se está barajando la posibilidad de subcontratar”, aludiendo a la problemática “para encontrar unos auditores especializados en la elaboración de esta documentación”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torremolinos se ha limitado a señalar que está “pendiente de informes para aprobar las cuentas de 2020”, así como que “se van a actualizar los datos lo antes posible”.

La Cámara de Cuentas también pone el foco en los entes locales que han presentado la cuenta general de 2020 fuera de plazo como Málaga. El concejal de Economía, Carlos Conde, ha señalado que la ciudad “siempre ha cumplido en plazo y forma con esta obligación”, pero ha indicado que en 2021 -cuando se tramitó el ejercicio anterior-; se produjo una “circunstancia excepcional” tras producirse un “cambio de criterio” técnico en “la valoración de los activos en el inventario”, lo que supuso adaptarlo a la normativa y reformular las cuentas.

En el supuesto de Fuengirola, el Ayuntamiento ha apuntado que el “retraso” en la presentación de las cuentas de 2020 se debe a “la situación de provisionalidad que sufrió el puesto de interventor hasta precisamente el principio de dicho año”. De este modo, la plaza “quedó vacante durante un tiempo, y por diferentes circunstancias pasaron los plazos hasta que un habilitado nacional pudiera auditarlas y presentarlas ante la Cámara de Cuentas”. Una vez resuelto este asunto, el Consistorio “está al día con sus obligaciones en esta materia”, han agregado.

Desde Estepona han señalado que “esta incidencia puntual se debe a circunstancias administrativas que no perjudican la labor de control de estos organismos supramunicipales, ya que el Consistorio cumple con la rendición de cuentas”, al igual que Benalmádena, que alude a una “cuestión meramente administrativa”, asegurando que “en cuanto toda la documentación está debidamente preparada, se envía”.