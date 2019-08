Médicos dicen que si Cristian necesita tratarse con protones “será derivado”

A veces los médicos no sólo tienen que luchar contra un tumor de sus pacientes, sino también contra las redes sociales y las campañas que, aunque bienintencionadas, pretenden marcarles los tratamientos. Es el caso de Cristian, el niño de 7 años con un tumor cerebral no operable en la espina dorsal y que es atendido en el Materno. Familiares y amigos han iniciado una campaña para que el menor sea tratado con protones, una técnica que no existe en España y que en países europeos cuesta entre 45.000 y 80.000 euros. Un empresario anónimo ya se ha ofrecido incluso a abonar el coste del tratamiento.

Fuentes sanitarias consultadas aseguran que si el niño clínicamente necesita ser tratado con protones, se derivará al extranjero, como ya hace el Materno con cuatro o cinco menores cada año. Así intentan lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza al entorno del pequeño. El niño ya ha recibido radioterapia convencional. “Hay que esperar su evolución”, dicen.

La decisión siempre se toma al margen de las presiones mediáticas o de las redes sociales. Y no un médico, sino el Comité de Tumores del Hospital Regional –del que depende el Materno– decide cuál es el mejor tratamiento para cada paciente en cada momento. Este órgano está compuesto por oncólogos pediátricos, médicos y radioterápicos, además de neurocirujanos y otros especialistas según la patología del enfermo.

El Materno envía al extranjero entre cuatro y cinco niños al año para protonterapia

Las fuentes consultadas afirman que “ni con la anterior gestión socialista de la Junta de Andalucía ni con la actual del PP se han puesto obstáculos a derivaciones al extranjero” cuando el comité de expertos estima que la protonterapia es el tratamiento adecuado para un paciente.

Desde que existe este tratamiento, el Materno ha derivado a centros de Polonia, Suiza y Francia a más de 15 niños, ya que es una terapia que aún no existe en España, ni en la sanidad pública ni en la privada. En Polonia cuesta unos 45.000 euros y en Francia, alrededor de 80.000.

Los especialistas consultados aseguran que pese al coste, cuando hay indicación de protonterapia por decisión del Comité de Tumores, el SAS autoriza la derivación. Incluso precisan que más del 95% de los casos que se envían al extranjero para este costoso tratamiento son de menores. El tumor cerebral de Cristian es complejo porque está localizado en un sitio muy malo, pegado a la espina dorsal; no es operable. El delegado de Salud de Málaga, Carlos Bautista, asegura que el SAS está sobre su caso y que el niño “está en manos de los mejores profesionales”.