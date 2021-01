Médicos de Málaga no descartan acciones legales si las vacunas no llegan a "todos" los facultativos

El Colegio de Médicos de Málaga ha lanzado la voz de alarma de que las vacunas no están llegando a todos los facultativos. La situación perjudica especialmente a clínicas y consultas pequeñas del sector privado por lo que la institución ha advertido que podría emprender acciones legales.

Según la entidad ha indicado en un comunicado este miércoles, el ritmo de vacunación contra la Covid 19 sigue siendo lento y las 1.000 dosis que la semana pasada llegaron a la sanidad privada tras su mediación no han alcanzado, "ni mucho menos", para proteger a todos los profesionales que se dedican a ese sector en la provincia. "Las grandes damnificadas son las clínicas pequeñas y medianas y los compañeros con consulta privada. Es alarmante que aún no hayan sido vacunados cuando no dejan de ver pacientes a diario. Es una discriminación que sus compañeros de la pública sí hayan sido vacunados”, ha argumentao el representante de Medicina Privada del Colegio de Médicos de Málaga, José Antonio Trujillo.

Esta institución medió la semana pasada pudiera llegar la primera partida de 1.000 dosis a los centros sanitarios privados con el objetivo de que se pudieran vacunar a los profesionales que están en primera línea de Covid 19. Pero desde entonces, el ritmo se ha ralentizado y según indica la organización profesional, las llamadas a esta institución reclamando vacunas no cesan de recibirse.

“Los compañeros están desesperados se sienten desprotegidos”, añadió Trujillo. El Colegio de Médicos de Málaga no descarta tomar acciones legales si esta situación continúa", añadió. Como ejemplo, recordó que el juzgado de Alicante ha instado recientemente a la Consellería de Sanidad a vacunar por igual a médicos de la pública y la privada a raíz de las medidas cautelarísimas solicitadas el pasado 20 de enero por el Colegio de Médicos de Alicante.

La institución que representa a los facultativos malagueños recuerda que en la sanidad privada los médicos atienden a todo tipo de pacientes y que la mayoría son maestros, profesores, policías, bomberos y funcionarios de la administración pública, entre otros.

El Colegio recordó además que la vacuna es la mejor herramienta para combatir el virus además de las medidas sanitarias: distancia social, uso de mascarillas e higiene de manos y autoconfinamiento voluntario, vital en estos momentos con alta tasa de contagios.