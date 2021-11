Médicos de Málaga denuncian la "agonía" de los centros de salud y exigen un máximo de 30 pacientes diarios

Los médicos de familia y pediatras de Málaga denuncian la "agonía" de la Atención Primaria. Este miércoles se han concentrado ante el centro de salud de Huelin para exigir un máximo de 30 pacientes diarios, una contratación acorde con las necesidades de la población y que se cubran jubilaciones, bajas largas y reducciones de jornada. También reclaman que el presupuesto en sanidad pase de 1.350 euros anuales por habitante a 1.600.

Los profesionales están hartos. Argumentan que el modelo asistencial "sin límite de citas y con escaso tiempo de dedicación al paciente, perpetúa y agrava la situación de sobrecarga de los médicos de familia y pediatras dado que no se acompaña de la contratación necesaria de estos profesionales, teniendo en cuenta además que la situación de partida era ya deficitaria".

El Sindicato Médico de Málaga (SMM), convocante de la protesta, asegura que las agendas son "imposibles", que los cupos de pacientes por facultativos están "sobredimensionados" y que la pandemia continuará, lo que supone una carga asistencial añadida. Rechazan volver a la situación anterior a la crisis del Covid. Reclaman participar en el diseño de las agendas, que se garantice que el facultativo sólo realice tareas médicas y un "máximo de entre 25 a 30 pacientes" diarios.

Urgen a que se contraten a "todos los profesionales necesarios" para evitar el "exceso constante de carga de trabajo", se cubran las plazas vacantes y se dimensionen las plantillas según las características de la población a atender. Demandan que se ofrezcan mejores contratos y retribuciones, de manera que como "mínimo" se igualen a los médicos hospitalarios y de otras comunidades.

También reivindican que se implante la continuidad asistencial aprobada en 2006 y que aún no se aplica en Atención Primaria. Ello permitiría que médicos pudieran trabajar de forma retribuida, por ejemplo de 15:00 a 20:00, tras acabar su jornada ordinaria, para agilizar la asistencia. Una participación que piden que sea voluntaria. "Es imperiosa su puesta en marcha", según SMM. Aclaran que no se oponen a la implantación de la enfermera escolar, pero que antes deben dotarse "adecuadamente" a los centros de salud y asignarse un enfermero de cabecera a "todos los niños andaluces".

Insisten en que la organización de las agendas debe ser de manera que a la consulta del médico lleguen sólo los motivos que sean para este profesional y que el tiempo establecido para la asistencia de cada enfermo "sea suficiente". Entienden que la consulta telefónica es "útil" para renovar prescripciones, comunicar resultados de pruebas o seguir enfermedades ya diagnosticadas, pero creen que está "sobredimensionada". Además, reclaman que cuente con garantía legal suficiente.

Respecto a la consulta de acogida -que es como una no demorable pero a cargo de un enfermero y que se está empezando a implantar- no puede ser un sistema de atención inmediata cuando no hay cita para ese día. "Ni médicos ni enfermeros debemos detraer tiempo a nuestro trabajo programado para atender motivos de consulta que no sean indemorables, ni se deben saturar las urgencias con ellos", concluye la nota emitida por el sindicato.