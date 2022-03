Médicos de Málaga, a favor de retirar mascarillas en interiores si la tasa baja y con controles

El Colegio de Médicos de Málaga está a favor de la retirada progresiva de la mascarilla en interiores siempre que se den tres condiciones:que la tasa siga a la baja, que la medida se adopte de forma escalonada para ir evaluándola y que se haga un seguimiento para garantizar que suprimir esa protección no supone un repunte de casos. “Estamos de acuerdo cuando la incidencia acumulada lo permita y las instituciones lo decidan”, apuntó el presidente de la entidad que agrupa a los facultativos de la provincia, Pedro Navarro.

Opinó que la retirada de la mascarilla en interiores debe ser “escalonada” para evaluar el comportamiento del virus. Y “unificada” a fin de que no haya 17 modelos diferentes de aplicación, sino que todas las comunidades autónomas lleven a cabo la medida de la misma forma. “Lo tiene que estudiar el Consejo Interterritorial de Salud”, insistió Navarro. Este es el órgano en el que están representadas todas las consejerías de Salud autonómicas.

Para el presidente del Colegio, la retirada podría hacerse por tramos de edad en los niños –que es la población en la que el virus ha tenido hasta ahora menos impacto–, pero “siempre” con un seguimiento para analizar el comportamiento epidemiológico del Covid. “Una vez que se retire la mascarilla en interiores, tiene que haber una monitorización”, advirtió Navarro, que es pediatra y experto en vacunas. Ese seguimiento permitiría conocer el comportamiento del virus una vez suprimida esa barrera de protección. “No debemos precipitarnos”, insistió.

Pero también opinó que estos dos años de pandemia deben dejar lecciones para mejorar cosas. Por ejemplo, que un médico nunca más atienda en su consulta sin mascarilla a “un paciente tosiendo”. Porque recordó que hay cientos de virus, no sólo el Covid, a los que, sin esa protección, están expuestos los profesionales.

Además, apuntó que en discotecas, restaurantes, colegios y otros espacios cerrados con afluencia de muchas personas hay que introducir cambios en la ventilación de cara a garantizar un ambiente seguro, no sólo frente al Covid, sino a los múltiples patógenos que existen. “Pero cuando hablamos de buena ventilación no puede ser las ventanas abiertas en invierno. Porque en Zamora eso es inviable. Tienen que ser medidas preventivas de futuro”, remarcó el presidente del Colegio. Porque, recalcó, no se sabe cómo se comportará el virus. “Ahora sería hacer elucubraciones”, admitió. Explicó que se desconoce si el Covid se convertirá en un patógeno como el de la gripe –que persiste y varía todos los años– o desaparecerá, como ocurrió con el MERS.

Respecto a la retirada de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo el pasado jueves que “está cada vez más cerca” gracias a la evolución a la baja de la pandemia. Aclaró que por el momento se sigue discutiendo la manera de dar ese paso. “Tenemos que ponernos de acuerdo no solo en el cuándo sino también en el cómo”, precisó.

Las comunidades tienen distintas posiciones sobre el asunto. Madrid ha sido la única que ha pedido abiertamente que se retire esta medida en ciertos ámbitos. Andalucía se ha abierto a valorar esta retirada de manera gradual. Por contra, el País Vasco y Extremadura rechazan aplicarlo sin consenso, mientras que otras regiones han evitado situarse en uno u otro lado y apelan a los criterios técnicos.