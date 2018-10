Médicos ven "una migaja" el refuerzo de la Junta en Atención Primaria

El anuncio de nuevas contrataciones en atención primaria realizado por la Junta de Andalucía no ha sido bien recibido por el Sindicato Médico o la plataforma Basta Ya, que mantienen la convocatoria de huelga en los centros de salud de toda la provincia para varios días de octubre. El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la delegada provincial de Salud, Ana Isabel González, indicaron ayer que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contratará a 282 personas en la provincia entre octubre y diciembre para reforzar la atención en los centros de salud. Corresponden a 64 médicos de familia, nueve pediatras, 124 enfermeros, tres matronas, 12 fisioterapeutas, cinco trabajadores sociales, 29 celadores-conductores, nueve técnicos especialistas en radiodiagnóstico, seis auxiliares de enfermería para gabinetes odontológicos y 21 administrativos. Esos puestos, según afirmaron, "son de nueva creación, por lo que esas plazas permanecerán para siempre".

"Esto es humo. Esos médicos llevan ya trabajando meses y no son plazas nuevas sino que cubren jubilaciones de este año y otras eventualidades", criticó Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico de Málaga, quien tildó de "migaja" la oferta realizada por el gobierno autonómico. "Es verdad que se van a desdoblar cupos, pero esto es una tirita de segunda mano porque ese personal ya se está utilizando", prosiguió Martín, denunciando que "tenemos un atraso permanente en recursos humanos, técnicos y estructurales en atención primaria". El máximo responsable del Sindicato Médico en Málaga afirmó que la Junta "es especialista en vender humo y han sacado esto con unas elecciones a las puertas", a la vez que ratificó que la convocatoria de huelga sigue adelante porque, además de más médicos, hay otra serie de reclamaciones sobre la mesa.

Carlos Bautista, médico y portavoz de la plataforma Basta Ya, fue en la misma dirección. "Esto es una gran mentira preelectoral y tienen que vender algo que no han hecho en muchos años", dijo tajante. Bautista insistió en que "es mentira que se aumente la plantilla porque hay jubilaciones que no se han cubierto" y detalló que "para respetar las ratios de médicos que la propia Junta de Andalucía reconoce como necesarios harían falta solo en el distrito Málaga-Guadalhorce 150 médicos de familia y 50 pediatras más". Bautista recalcó que la convocatoria de huelga sigue vigente. En el Colegio de Médicos se mostraron más cautos. "Estamos expectantes ante el anuncio de contrataciones realizado por la Junta de Andalucía. Hace un año plantearon numerosas mejoras en atención primaria que no han llevado a la práctica y por eso haremos pública nuestra opinión cuando veamos que se contratan los nuevos profesionales, dónde, para qué y por quién", comentaron fuentes de la institución.

Ruiz Espejo apeló al "diálogo" con los colectivos para evitar la huelga y dijo que la Junta "demuestra voluntad, compromiso y presupuesto para mejorar la asistencia en la atención primaria". Las negociaciones se intensificarán en los próximos días para ver si hay paros o no.