MedusasLas 'invitadas' del verano

Las medusas se han convertido para la desesperación de los bañistas en las grandes invitadas de este verano. Tanto que ayer oblicaron a cancelar la la 59ª edición de la travesía a nado de la capital, una prueba que se había convertido en un auténtico referente para cientos de nadadores. La presencia, un día más, de los enjambres obligó a izar las banderas amarillas en gran parte de la zona occidental de la provincia, sobre todo en Marbella y Benalmádena e incluso a que ondeara la roja en tres playas de Manilva: La Duquesa, El Castillo y La Sabinilla.

Pese a ello, hubo personas que quisieron darse un baño para sobrellevar mejor el intenso calor de estos días, especialmente los más jóvenes. "Mi madre no me deja meterme en el agua porque tiene miedo a que me pique una medusa pero yo quiero", aseguraba Carlos Marfil, un niño de ocho años que se encontraba jugando con las palas en la orilla con otros niños en Huelin. Cerca de él, otro grupo de menores iban recogiendo medusas con sus redes para meterlas en cubos de agua.

Siempre que se advierte la presencia de estos invertebrados existe un gran desconocimiento de las personas sobre las medidas que se deben tomar. "En caso de recibir alguna picadura, lo que deben hacer es aplicarse frío local. No darse con agua dulce, ni vinagre porque los tentáculos de las medusas de aquí no son como las que hay en Australia o en América", explica Jonathan Millet, personal del Área de Playas del Ayuntamiento. Para combatir esta desinformación, el organismo municipal ofrecía un folleto para advertir a las personas los riesgos a los que se exponen en caso de bañarse con bandera amarilla.

El tipo de medusa que se ha extendido por las costas de la provincia es la pelagia noctiluca, que afortunadamente no provoca graves picaduras, a diferencia de la calavera portuguesa, que "tuvo presencia anteriormente y suele aparecer cuando la temperatura del agua baja". Además, aseguraba Millet: "Es mucho más peligrosa para aquellas personas que sufren problemas del corazón, como la taquicardia".

Entre las personas que ayer decidieron pasar el día en la playa de Huelin, se encontraban Marta y Raúl, una pareja de Sevilla que había decido pasar un fin de semana fuera de la capital andaluza para disfrutar de la Costa del Sol. "Venimos de Sevilla para estar un fin de semana en Málaga y nos hemos encontrado con el problema de las medusas. Es una pena pero tampoco podemos arriesgarnos", se lamentaban.

Sin embargo, otros como Javier Martínez fueron más atrevidos -o imprudentes, según se mire- y decidieron arriesgarse. "Yo me he metido dentro y no me ha pasado nada. Hay personas que tienen miedo pero tampoco creo que sea para tanto, solo hay que echar un ojo", afirmaba entre risas ante la presencia de sus amigos.

La situación que vivió ayer el litoral de la capital se extiendió por gran parte de la zona occidental, teniendo especial relevancia en Marbella, donde el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella Francisco García exigió "actuaciones urgentes" contra la presencia de medusas en las playas y señaló que durante el Gobierno de su formación se implantaron medidas que provocaron "un impacto menor", tanto previas como de recogida de las especies en alta mar para evitar su llegada a las costas. Afortunadamente, el panorama fue muy distinto en la zona oriental, sobre todo desde el Rincón de la Victoria hasta el municipio de Nerja. Desde Aula del Mar informaron que en los próximos días se espera "una reducción que se notará especialmente a partir del miércoles gracias a la entrada del viento de poniente".

Por otra parte, la gran cantidad de medusas obligó a suspender la quincuagésimo novena edición de la travesía a nado del puerto de Málaga, que se iba a celebrar ayer, por razones de salud y de seguridad. La decisión se adoptó por la elevada concentración de medusas en las aguas de todo el recinto portuario, tras las comprobaciones efectuadas a las 8:30, informó el Ayuntamiento. Además de la travesía a nado del puerto, en la que tenía previsto participar como cada año el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, también se suspendió la exhibición de waterpolo y la regata de paddle surf que estaban programadas. La organización de la travesía a nado comunicó que los participantes en la prueba que estuvieran interesados en retirar su gorro de natación, camiseta y otros obsequios de los patrocinadores podían recogerlos en el muelle 2 del puerto hasta las 11:00.