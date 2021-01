'El Melillero' llega a los juzgados de Fuengirola para declarar

José Arcadio, conocido como El Melillero, el joven de 26 años detenido por, presuntamente, atacar con ácido a su exnovia y a una amiga de esta en Cártama, ha pasado este lunes a disposición judicial. El arrestado ya se encuentra en los juzgados de Fuengirola, donde está previsto que a lo largo del día preste declaración sobre lo ocurrido el pasado martes.

También han sido desplazados los otros arrestados por encubrimiento. Todos ellos pertenecen a su entorno familiar y al grupo criminal del que, supuestamente, forma parte. En total, según fuentes de la Guardia Civil, son seis las personas localizadas por los investigadores, que los acusan de haberle prestado cobertura al principal sospechoso para permanecer huido durante cuatro días.

El furgón del instituto armado ha salido sobre las 11.20 hacia los juzgados de Fuengirola, a donde José Arcadio ha llegado sobre las 12.20 en medio de una gran expectación en el entorno del edificio judicial. En este caso, los arrestados deberán responder, supuestamente, por delitos como encubrimiento o atentado, según los casos, han informado fuentes judiciales.

Posteriormente, el principal sospechoso tendrá que responder ante un juzgado de Violencia contra la Mujer de Málaga en relación con la supuesta agresión con el ácido a su exnovia y a una amiga de esta, algo que él ha negado públicamente en los traslados policiales.

Escondido en una casa

José Arcadio fue detenido en la noche del pasado viernes en Mijas tras una persecución en la que este iba en una motocicleta e incluso hizo una parte a pie, terminando en una vivienda en el campo.

Asimismo, la Guardia Civil practicó otros cinco arrestos de supuestos colaboradores en el ocultamiento y huida del sospechoso; todas personas del entorno familiar o del grupo de presuntos delincuentes al que pertenecía. Posteriormente detuvo a otra persona más.

"No fui yo, lo hicieron dos amigos míos"

Los agentes que se han ocupado de la investigación del caso han agotado así el plazo máximo legal de 72 horas antes de ponerlo en manos del juez. El Melillero, con numerosos antecedentes y siete órdenes de búsqueda –incluida una de alejamiento de otra mujer– ha participado al menos en un registro, el sábado, cuando los guardias civiles lo llevaron a la vivienda de la zona de Entrerríos, en Mijas, en la que fue arrestado junto a otras dos personas que le ayudaban en su fuga. Los agentes inspeccionaron la casa durante más de tres horas. A su salida, mientras lo volvían a meter en el vehículo policial, el hombre se defendió: “Yo no he hecho nada, yo no fui”.

Estos presuntos colaboradores pasarán también a disposición judicial por ahora en los juzgados de Fuengirola, aunque uno de ellos no se encuentra físicamente en dependencias judiciales ya que se le dejó en libertad pero con cargos por motivos de enfermedad y la edad.

La operación 'Tindra', llevada a cabo por la Guardia Civil, comenzó el pasado martes y ha contado con la participación de más de 200 agentes coordinados con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una intensa búsqueda para dar con su paradero.

La investigación se ha centrado en el control de su círculo más cercano, tanto familiar como criminal, pues el supuesto agresor y su entorno contaban con numerosos antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos.

Huida en una moto

Durante el operativo los agentes de la Guardia Civil lograron localizar al sospechoso conduciendo por la zona de Mijas una motocicleta scooter. En su intento de evadir a los agentes 'El Melillero' golpeó uno de los vehículo de la Guardia Civil que lo seguía, han precisado las mismas fuentes.

En esta huída, contó con la ayuda de otra persona que lo acompañaba con otra motocicleta de similares características para intentar despistar y evitar a cualquier cuerpo policial. Durante la persecución el detenido abandonó la motocicleta y continuó su fuga a pie por el término municipal, aprovechando la orografía del terreno y las condiciones de poca luz.

Es por ello, que los agentes desplegados cercaron la zona completamente para evitar que pudiera salir de la misma, a la vez que se empezó una batida del terreno, que permitió centrar la construcción donde se ocultaba el agresor, acompañado en ese momento de otras dos personas que le apoyaban en su evasión.

Una vez que se tenía conocimiento de su paradero exacto, los guardias civiles consiguieron proceder a su detención, así como de las dos personas que lo acompañaban, en el término municipal de Mijas. Otro grupo de guardias civiles procedieron al arresto del resto de personas que supuestamente habían facilitado el ocultamiento y la huida, y que se encontraban en una vivienda entre los municipios de Fuengirola y Mijas.

La agresión a las dos jóvenes

Los hechos por los que ha sido arrestado 'El Melillero' tuvieron lugar el pasado martes poco después de las 14.00 horas en Cártama. Al parecer las chicas estaban en el interior de un vehículo cuando se les acercó otro coche, en el que iba el presunto autor de los hechos, y les ha rociado con un bote con ácido.

Ambas continúan ingresadas. Una de ellas, su exnovia que fue trasladada hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, continúa en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y se está a la espera de evolución. Tras ser valorada en la Unidad de Grandes Quemados, el porcentaje de quemaduras es del 45 por ciento.

La otra mujer, trasladada hasta el Hospital Regional de Málaga, sigue ingresada estable dentro de la gravedad en la Unidad de Quemados y también a la espera de evolución del tratamiento de las lesiones. Así, la joven tiene un 20 por ciento de superficie quemada en la cara y en las piernas.