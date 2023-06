El Mercado de valores alcanza nuevos niveles mientras los inversores celebran los fuertes informes de ganancias

El mercado de valores ha estado en una racha alcista, alcanzando nuevas alturas mientras los inversores celebran los fuertes informes de ganancias de varias grandes empresas. Esta tendencia alcista ha sido impulsada por una variedad de factores, como la mejora de los datos económicos, los desarrollos positivos en el frente comercial global y el robusto crecimiento de ganancias de algunas de las acciones más populares del mundo.

Si quieres descubrir cuáles son las 5 acciones más populares del momento, has llegado al lugar correcto.

¿Cuáles son las 5 acciones más populares?

Antes de adentrarnos en los detalles de los informes de ganancias recientes, vale la pena señalar las cinco acciones más populares que impulsan actualmente el impulso ascendente del mercado. Según datos recientes, estas incluyen Apple Inc. (AAPL), Amazon.com Inc. (AMZN), Alphabet Inc. (GOOGL), Microsoft Corporation (MSFT) y Facebook Inc. (FB).

Estos gigantes tecnológicos han sido algunos de los mejores intérpretes más consistentes en los últimos años, y sus fuertes informes de ganancias han desempeñado un papel clave en impulsar el mercado en general.

Informe de ganancias positivas impulsan las ganancias del mercado

A pesar de algunas preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento mundial y la incertidumbre en torno a las negociaciones comerciales en curso, los informes de ganancias recientes de las principales empresas han sido abrumadoramente positivos. Si bien cada una de las cinco acciones más populares mencionadas anteriormente ha informado de ganancias sólidas recientemente, aquí hay un breve resumen de sus informes más recientes:

Apple Inc. informó ganancias trimestrales récord a fines de enero de 2023, impulsadas por las fuertes ventas de su iPhone 14 y otros productos. Los ingresos de la compañía crecieron un 17% interanual para alcanzar los $125.3 mil millones, y las ganancias por acción (EPS) llegaron a $3.47, muy por encima de las expectativas de los analistas. El sólido desempeño de Apple ha sido impulsado en parte por su creciente segmento de servicios, que incluye la App Store, Apple Music y otras ofertas.

Amazon.com Inc. también informó de fuertes ganancias a fines de enero, con un crecimiento de ingresos del 38% interanual para alcanzar los $125.6 mil millones. El EPS de la compañía de $18.10 fue significativamente mayor que las estimaciones de los analistas, impulsado en parte por un fuerte crecimiento en sus negocios de computación en la nube y publicidad. Amazon ha continuado expandiendo sus ofertas en una variedad de áreas, incluyendo atención médica, entrega de comestibles y publicidad en línea.

Alphabet Inc. informó sólidas ganancias del cuarto trimestre a principios de febrero de 2023, con un crecimiento de ingresos del 20% interanual para alcanzar los $56.9 mil millones. El EPS de la compañía de $22.29 superó las expectativas, impulsado por un fuerte crecimiento en el negocio de publicidad de Google y su segmento de computación en la nube. Alphabet también ha estado invirtiendo fuertemente en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los vehículos autónomos, que podrían impulsar el crecimiento a largo plazo.

Microsoft Corporation informó de fuertes ganancias a fines de enero, con un crecimiento de ingresos del 20% interanual para alcanzar los $43.1 mil millones. El EPS de la compañía de $2.32 estuvo muy por encima de las expectativas, impulsado por una fuerte demanda de sus servicios de computación en la nube y su software Office 365. Microsoft ha estado invirtiendo fuertemente en nuevas áreas como los videojuegos y la ciberseguridad, lo que podría impulsar el crecimiento en los próximos años.

Facebook Inc. informó de fuertes ganancias a fines de enero, con un crecimiento de ingresos del 24% interanual para alcanzar los $28.1 mil millones. El EPS de la compañía de $4.52 fue significativamente mayor que las estimaciones de los analistas, impulsado en parte por un fuerte crecimiento en su negocio de publicidad y sus crecientes ofertas de comercio electrónico. Facebook también ha estado invirtiendo fuertemente en nuevas áreas como la realidad virtual y las criptomonedas, lo que podría impulsar el crecimiento en el futuro.

Desarrollos comerciales globales impulsan el sentimiento del inversor

Además de los informes de ganancias sólidas, los inversores se han visto alentados por los desarrollos positivos en el frente comercial global. Después de meses de tensas negociaciones, Estados Unidos y China llegaron recientemente a un acuerdo comercial de "fase uno", aliviando las tensiones y reduciendo el riesgo de una mayor escalada en la guerra comercial en curso. Esto ha ayudado a impulsar la confianza de los inversores y a impulsar las ganancias en una amplia gama de sectores.

Al mismo tiempo, otros riesgos geopolíticos han disminuido, lo que ha aumentado aún más el sentimiento del inversor. En Europa, la incertidumbre del Brexit ha disminuido un poco, ya que el Reino Unido y la UE continúan negociando un acuerdo antes de la fecha límite del 31 de octubre. Y en Oriente Medio, las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han aliviado un poco, reduciendo el riesgo de un conflicto importante y proporcionando cierto alivio a los mercados petroleros y otros sectores de materias primas.

Mirando hacia el futuro: riesgos y oportunidades potenciales

Si bien las tendencias recientes han sido abrumadoramente positivas para el mercado de valores, existen algunos riesgos potenciales en el horizonte que podrían afectar las ganancias futuras. En particular, la desaceleración del crecimiento mundial y las tensiones comerciales en curso podrían representar una amenaza para ciertos sectores, especialmente aquellos con una exposición significativa a los mercados internacionales.

En general, la tendencia alcista actual en el mercado de valores parece estar impulsada por una confluencia de factores positivos, incluidos los informes de ganancias sólidas, los datos económicos en mejora y los desarrollos positivos en el frente comercial global. Si bien ciertamente existen riesgos y desafíos por delante, los inversores están claramente optimistas sobre las perspectivas futuras del mercado y continúan invirtiendo dinero en acciones populares en busca de ganancias a largo plazo.