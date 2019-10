“Si no empezamos ahora, el Metro de Málaga no llegará al PTA ni en 10 ni en 20 años”

Con resignación y esperanza. Así recibe el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, la decisión de la Junta de Andalucía de dar prioridad a la construcción del Metro soterrado hasta el entorno del Hospital Civil. Una determinación que relega la apuesta inicial por prolongar el ferrocarril urbano desde la Universidad hasta la tecnópolis. Si bien la determinación no parece condicionar el presente del parque, que se beneficia de las mejoras introducidas por la Consejería de Fomento en los últimos meses, sí puede afectar al proceso de ampliación del PTA en el que ya se está trabajando.

En este punto, Romera reclama a la Junta que "no olvide" la iniciativa y que si bien las obras queden aplazadas en el tiempo, sí se activen los procedimientos para desarrollar toda la fase técnica y administrativa necesaria para dar forma a este proyecto. "Siempre hemos visto el Metro en un periodo mediano; ahora estamos bien, pero lo que me preocupa es el crecimiento", explicó.

"Nunca he pensado que el Metro iba a llegar en dos o tres años; por no saber no sabemos ni por dónde va; eso es un problema, porque hay que hacer expropiaciones", precisó, confiando en que la Consejería de Fomento empiece a sentar las bases de la futura prolongación del trazado, que "no implica gastar grandes cantidades de dinero". "Hay que terminar la plataforma desde la Universidad hasta el parque por donde pueda ir el metro, y una conexión de patinetes", indicó.

Romera tiene claro que más tarde o más temprano la red ferroviaria llegará al parque "sí o sí". "En los próximos 10 años tiene que llegar, pero como no empecemos ahora ni en 10 ni en 20 años", dijo. Según expuso, desde la Consejería se le asegura que la iniciativa sigue viva. Cabe recordar que el estudio de demanda que fue contratado por la Junta para fijar la viabilidad y necesidad de este ramal se encuentra aún en periodo de redacción.

"Me hablan de que no lo tienen olvidado pero no me concretan si van a empezar la tarea administrativa o van a esperar a que termine el Civil; si van a esperar a que se termine eso, en los próximos 15 años no llega; hay que empezar la planificación, hay que pintar el Metro, que no es nada sencillo", insistió. Muestra de la complejidad es que algunas de las opciones de trazado que puso sobre la mesa Fomento meses atrás obligarían a modificar el planeamiento urbanístico e incluso a realizar expropiaciones.

Romera incidió en la incidencia que la no llegada del Metro puede tener a medio plazo para la ampliación de la tecnópolis, cuya planificación ya ha arrancado. Muestra de ello es el impulso de un plan parcial para disponer de 150.000 metros cuadrados para oficinas. "Todo eso se tiene que acompasar; me parece excelente que con el tercer hospital vaya el Metro, pero lo mismo pasa con el parque; de nada sirve tramitar un plan parcial y no tener los accesos", afirmó.

De hecho, el director del PTA fue claro al señalar que las soluciones de movilidad que ya se han desarrollado, más la próxima terminación del bus-VAO, "son fantásticas, pero no serán suficientes para la ampliación, que está muy ligada a un segundo acceso por la parte del cementerio y a la llegada del Metro o el Cercanías".