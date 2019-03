Montesinos, la apuesta de Casado, comienza a 'patearse' la provincia de Málaga

El candidato número uno al Congreso de los Diputados por el PP de Málaga, Pablo Montesinos, ha realizado hoy su segundo acto desde que fue designado para encabezar la lista de los 'populares' de cara a las elecciones del 28 de abril y lo ha hecho en Antequera, donde ha apostado por "llevar la bandera de la moderación y el sosiego a la política frente al ruido de otros partidos, centrados en las estridencias y descalificaciones".

"Nosotros presentamos un proyecto económico y una reforma sanitaria y educativa que nos avala", ha manifestado, y ha reivindicado también la defensa de las tradiciones y de la Semana Santa.

"Un proyecto basado en la libertad también debe apostar por nuestras tradiciones y así lo haré como diputado", ha manifestado en declaraciones a los periodistas junto a la diputada nacional y número dos en la candidatura, Carolina España; el vicesecretario de Organización provincial, Manuel Marmolejo; el presidente local, José Ramón Carmona, y el alcalde y candidato a la Alcaldía, Manuel Barón.

Montesinos, que se ha mostrado emocionado por la acogida en Antequera, ha subrayado que está a disposición "total" de la dirección provincial: "Creo que es positivo que la sociedad civil se implique; yo lo hago porque creo en el proyecto de Pablo Casado y vengo a trabajar por la defensa de las libertades".

"Creo que un proyecto basado en la libertad debe, entre otras cosas, abanderar la defensa de las tradiciones", ha incidido el candidato 'popular', anunciando su próxima visita a la Semana Santa de Antequera, invitación que ha hecho extensiva al presidente Casado: "Hablo con él a diario y hoy le sugeriré que venga conmigo a conocer la Semana Santa antequerana", ha expresado.

Montesinos ha enfatizado que con esta visita se inicia una ruta por la provincia "apoyado en la estructura territorial del PP de Málaga y en Carolina España", apuntando que "he dado el paso para encabezar la candidatura al Congreso porque, con toda humildad, voy a intentar hacerlo bien y, al igual que he hecho como periodista, pediré perdón cuando me equivoque", ha afirmado.

Por último, ha resaltado que desde el Partido Popular afrontan la próxima cita electoral con "el convencimiento de que debemos sacar a España de esta encrucijada". "Creo que es el momento de dar un paso al frente y decirle a la ciudadanía que estamos aquí para llevar la bandera de la moderación y el sosiego a la política", ha concluido.