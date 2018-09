Moreno acusa a la Junta de realizar "una caza de brujas" con los profesionales sanitarios

El presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, acusó ayer a la Junta de Andalucía de "machacar" y de realizar "una caza de brujas" con los profesionales sanitarios y, concretamente, denunció que la presidenta del Gobierno regional, Susana Díaz, está "distorsionando una realidad que está pasando en nuestra tierra".

Así se manifestó Moreno durante el Comité Ejecutivo Autonómico del partido celebrado en Málaga un día después de que se produjera una nueva agresión a facultativos en la provincia, en un contexto de tensión entre la Junta y los sanitarios, que se ha acentuado con la acusación de la consejera de Salud, Marina Álvarez, al presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, de "mentir", al exigirle éste a la titular "contundencia y medidas urgentes" tras la agresión que también se produjo en un centro hospitalario de Málaga el martes de la semana pasada.

"La que tienen liada en la sanidad pública", subrayó Moreno ante esta situación, y mantuvo que esto se viene dando debido a "los recortes, la prepotencia y la politización" del Gobierno socialista, un Ejecutivo que -a su juicio- "están molestos" porque exista "una sociedad civil organizada y madura", capaz de salir a la calle a luchar por "mejorar su sector". Unos profesionales "valientes dispuestos a dar un paso adelante para decir que esto no funciona bien y así no se puede seguir", afirmó.

En este sentido, el presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, aseguró que desde el partido "apoyan" a los facultativos, y que respaldan al director del Colegio de Médicos de Málaga, "que está hablando claro y no mintiendo". "En el PSOE no admiten que es posible mejorar la sanidad andaluza", aseveró Bendodo, quien denunció el "silencio cómplice de Ciudadanos", una formación que -desde el punto de vista de los populares-, "ha venido a apuntalar el régimen, sumándose a esos 40 años de Gobierno socialista y están muy cómodos con la señora Díaz" y, añadió que el partido liderado por Albert Rivera "se ha quemado y no es reluciente".

Pese a la incertidumbre electoral en la que se encuentra Andalucía y frente al panorama que denunció el Partido Popular, Bendodo mantuvo que es el momento "del cambio" y que el candidato perfecto es Juanma Moreno, quien garantizó que le importa "un pepino" la fecha de los comicios autonómicos, porque "sean cuando sean" el partido está "listo y preparado" para instalarse en el palacio de San Telmo.

El presidente popular acusó a Susana Díaz de "marear la perdiz" en materia electoral "de un modo irresponsable", pero sostuvo que Andalucía "nunca estuvo tan cerca del cambio", una posibilidad que los populares sienten "cierta, real, cercana y tangible".