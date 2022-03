Movilidad urbana sostenible

Entendemos por patrimonio al conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, susceptibles de estimación económica, que pueden ser de tipo natural, como nuestra reserva de la biosfera, paisaje natural, monumento natural o parque nacional, o de tipo cultural, unos de carácter inmaterial, como las tradiciones, las artes del espectáculo, los conocimientos, e incluso el patrimonio oral, y otros de tipo material, que pueden ser inmuebles como un jardín histórico, una zona arqueológica, o muebles, como obras de arte, bienes históricos, colecciones científicas, etc… Todo este acervo debiera ser conservado e incrementado, para beneficio tanto nuestro como de generaciones futuras.

Pues bien, cuando aún no sabemos si hemos superado definitivamente la pandemia, cuando no damos crédito a la ambición y descerebre del ser humano, capaz de aniquilarse mediante una guerra provocada por la invasión de un estado soberano, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, nos vuelve a recordar mediante un duro informe los impactos de la crisis climática en la que nos hemos metido. Si ya en agosto pasado lanzó un primer informe en el que no dejaba duda sobre la responsabilidad inequívoca del ser humano sobre el calentamiento y el incremento de fenómenos meteorológicos adversos, ahora se centra en las zonas rojas de esta crisis y en la adaptación, subrayando como en los últimos 10 años la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables, en comparación con las regiones con muy baja vulnerabilidad. El cambio climático afecta directamente a la salud.

El Mediterráneo es un punto caliente del avance del cambio climático, con especial preocupación en las consecuencias asociadas a los riesgos del agua, ya sean por sequías o rachas secas, o por inundaciones derivadas de la torrencialidad, y a las vinculadas con las olas de calor. Una de las consecuencias que más preocupan a los expertos es la falta de agua dulce. En el sur de Europa, más de un tercio de la población estará expuesta a la escasez de agua si se llega a los 2 grados, apunta el informe del IPCC. Si se alcanzan los 3 grados, el riesgo se duplicará y se esperan pérdidas económicas significativas en sectores dependientes del agua y la energía. Otro de los impactos que inquietan a los expertos es el referido a las inundaciones costeras. Todo ello incidirá directamente en las condiciones socioeconómicas y el modelo de crecimiento. Los patrones actuales de desarrollo insostenible están aumentando la exposición de los ecosistemas y las personas a los peligros climáticos. Se necesitan acciones rápidas y ambiciosas de adaptación a los efectos del calentamiento. Pero el progreso en la adaptación es desigual y, de nuevo, las poblaciones con los ingresos más bajos son las que están más retrasadas.

La futura norma pretende revertir la situación al priorizar la movilidad activa

Se están dando pasos en ese sentido, y uno de ellos puede ser la consolidación en las ciudades de las zonas bajas de emisiones (ZBE) con el fin de crear espacios libres de humos y congestión. Para esto, el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo, propone la creación de un canon mediante el cual los municipios podrán cobrar a los vehículos por entrar en el centro de las ciudades, lo que permitirá garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio. La denominada tasa de congestión pretende cobrar una cantidad a los vehículos que se adentren en un área, y se aplica ya en algunas ciudades europeas como Estocolmo, Oslo, Gotemburgo (Suecia), Milán y Londres, y consiste en que los vehículos deben pagar para acceder al área central de la ciudad, con algunas excepciones, como los de residentes o repartidores. En Londres, por ejemplo, la cantidad diaria es ya de unos 18 euros, una cifra que se ha ido incrementando en los últimos años.

Por su parte, los residentes se benefician de un descuento del 90% y las personas con discapacidad pueden circular gratis. La futura norma, con la que el gobierno aspira a cumplir los objetivos internacionales de reducción de gases causantes del cambio climático, pretende revertir la situación, al priorizar la movilidad activa en las ciudades (caminar, ir en bici), por ser la opción más saludable y exenta de emisiones, y premiar el transporte público colectivo, como una solución accesible y asequible para toda la ciudadanía. No se trata de esconder los vehículos emisores de gases derivados de combustibles fósiles, sino de eliminarlos de los centros urbanos. Esto traerá cola, pero no se puede soplar y sorber a la vez.

Asimismo, resulta importante el hecho de que la ley defina la movilidad limpia y saludable como un derecho social, lo que supondría la creación de un sistema de transporte digital e innovador y una apuesta por invertir con mejores criterios, contribuyendo a que los núcleos urbanos reduzcan el impacto ambiental de sus edificios y mejoren su eficiencia. Mucho de educación y concienciación ambiental tendrá que haber para que este tipo de leyes no caiga en saco roto.

En un reciente estudio realizado por el Observatorio de Medioambiente Urbano (OMAU), se constata empíricamente, lo que es sobradamente conocido por los malagueños. Son los barrios más cercanos al mar, mejor ventilados por el efecto brisa y con mayor presencia de vegetación y sombra, aquellos que poseen menores niveles de temperatura con lo que la sensación de confort climático es mayor, mientras que los barrios situados en el interior, con mayor densidad de edificación, menos ventilados, inferiores índices de cubierta vegetal y sombra, y peores umbrales bioclimáticos, los que sufren niveles mayores de temperatura. Y es que las grandes masas de vegetación de la ciudad contribuyen y modulan térmicamente a sus barrios. En el casco histórico, las variaciones térmicas entre la máxima y la mínima son hasta de 3-4°C, dependiendo principalmente de la orientación de la calle y su exposición a las brisas marinas.

Las recomendaciones de dicho estudio van en la línea del anteproyecto de ley reseñado, con la eliminación del tráfico motorizado de motores de combustión; el incremento de la vegetación, mediante arbolado caduco, arbustos, cubiertas verdes, plantas tapizantes y medianeras verdes; pavimentar con colores claros los acabados urbanos superficiales, especialmente horizontales; aumentar la permeabilidad del suelo, y permitir el paso de las brisas marinas, para lo que se aconseja escalonar las alturas de las edificaciones en el litoral y disponer de calles en la dirección de los vientos dominantes, especialmente sursureste. Bien haría el equipo de gobierno del ayuntamiento en ejecutar tales recomendaciones.