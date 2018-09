Muere un trabajador municipal de Algarrobo con signos de violencia

Agentes de la Guardia Civil mantienen abierta la investigación por la muerte de un trabajador del Ayuntamiento de Algarrobo, que hacía labores de refuerzo durante la festividad de La Quema, tal y como aseguró ayer el alcalde del municipio, Alberto Pérez, quien afirmó que el cadáver presentaba signos de violencia cuando los profesionales del Instituto Armado y de los Servicios Sanitarios se personaron en el lugar de los hechos.

Un vecino que escuchó "jaleo dio el aviso al 112 sobre las 4:00 de la madrugada" de ayer mantuvo Pérez, quien explicó que el cuerpo fue hallado en la zona del Parque de la Escalerilla, "donde se celebra gran parte de toda la festividad", como el pregón que tuvo lugar la noche del viernes, pero subrayó que "las barras cerraron entre las 2:30 y las 3:00", por lo que a esa hora ya no debía quedar mucha gente. Antonio, nombre del vecino fallecido, era uno de los encargados de reforzar los servicios operativos del municipio y su labor era retirar "botellas, cajas vacías o detectar sectores donde se hubiese podido romper algún contenedor" declaró el alcalde del municipio, quien puntualizó que "se aprovecha esa presencia para que estén un poco pendientes por si ven algo raro", como a "alguien cerca de los equipos de sonido, que no debería estar, porque a esa hora no hay ninguna eventualidad, y así llamar a la Policía o Guardia Civil para que acudieran en el supuesto caso".

Desde el Consistorio esperan el resultado de la investigación para esclarecer lo ocurrido y afirman que Antonio, de 63 años, era "un vecino muy conocido en el pueblo, muy querido y es una persona muy tranquila" a la que "nunca se le han conocido conflictos ni problemas con nadie", por lo que les resulta extraño que haya podido ser "un ajuste de cuentas", pero mantienen que hay que esperar al informe de los profesionales, porque lo que "ocularmente puede parecer, luego puede que no sea así". Las distintas fuerzas políticas de Algarrobo acordaron ayer decretar en junta de portavoces urgente dos días de luto y que la bandera de la localidad ondee a media asta en los edificios públicos desde las 14:00 de ayer hasta las 14:00 de mañana. Asimismo, el alcalde suspendió las fiestas de La Quema de Algarrobo.