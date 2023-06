¿Muerte del centro urbano?

BAJO este impactante título y el subtítulo: “Las trayectorias de la recuperación tras la pandemia en 62 ciudades norteamericanas”, un informe conjunto de sendos centros de investigación de las universidades de Toronto y Berkeley, evidencian la crisis de sus centros urbanos (down town).

Se concreta en las ciudades mayores de 350.000 habitantes de Estados Unidos y Canadá clasificadas en dos grupos de 31 cada uno: menores de un millón de habitantes y mayores. El objetivo es cuantificar en porcentajes el grado de recuperación de la actividad en sus centros controlando 18 millones de teléfonos móviles en sus trayectorias y visitas a los “puntos de interés”. El periodo temporal analizado son los tres años transcurridos entre el cuarto trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2022.

Importa destacar que todos esos centros urbanos están cortados por el mismo patrón urbanístico. Concentración de rascacielos en un barrio concreto de la metrópoli fundamentalmente dedicados a oficinas, aunque también a viviendas y zonas comerciales en proporciones muy diversas. Basta ver el perfil urbano para ubicarlos de inmediato por la abrupta ruptura de la línea de horizonte tradicional de la ciudad con los edificios en altura.

La principal conclusión a que se llega es que el teletrabajo está provocando un hundimiento económico en bastantes de ellos al que impulsan también el auge de los centros comerciales del extra radio y el comercio digital. Su manifestación más evidente son los grandes rascacielos de oficinas vacíos muestra de una importante crisis inmobiliaria.

Del conjunto analizado, solo cuatro de las ciudades menores habían recuperado en 2022 los datos anteriores a la pandemia; ninguna de las más grandes. Además, diez de estas últimas ni siquiera habían alcanzado la mitad de su actividad prepandémica. Entre ellas importantes ciudades como Detroit, Chicago, Montreal o Seattle, y destacando negativamente San Francisco con solo un 31 por ciento. Nueva York estaba en el 74 por ciento.

El caso de Málaga: ¿Vamos a reproducir ahora modelos urbanos en crisis?

Este recordatorio sobre lo que ocurre en los lugares de vanguardia del capitalismo es importante para Málaga, máxime cuando San Francisco es –con el Silicon Valley donde se gestó la revolución electrónica– la metrópoli norteamericana más retardada. Donde, además, la reciente crisis bancaria ha tenido su epicentro: el Silicon Valley Bank, especializado en los depósitos locales.

¿Estamos asistiendo a una decadencia de este modelo norteamericano de gran ciudad? En su origen están los empleados que, teletrabajando con la pandemia desde su casa –normalmente de carácter unifamiliar– han comprobado sus ventajas y se han negado a volver a sus antiguos centros de trabajo. La escasez de especialistas digitales, no solo en Norteamérica sino en todo el mundo occidental, los sitúa en una posición de fortaleza frente a sus empleadores. Todo apunta a que se avizora un cambio de valores sociales, donde el salario no lo es todo, donde incluso renunciar a una parte, apenas importa si se gana más tiempo libre y calidad de vida. También puede ser una actitud preventiva ante futuras pandemias no descartables. Prefieren mejoras del bienestar que han experimentado y disfrutado en estos años de pandemia y será muy difícil que den marcha atrás a pesar de las presiones que reciben.

Si algo hemos aprendido todos de la pandemia es que los lugares donde la densidad de población es mayor han sido los de mayor incidencia. Porque el riesgo de enfermar era triple para quienes viven y/o trabajan en los grandes rascacielos: en su casa, en los desplazamientos al trabajo y en la oficina. Los ascensores y las áreas comunes de tales edificios eran los inevitables lugares de contagio, al igual que trenes, autobuses y metros de imprescindible y doble utilización cotidiana. Por eso, las primeras o segundas residencias se convirtieron en lugar de trabajo con la ventaja al reducir al mínimo, en caso de necesidad, los contactos personales y las posibilidades de contagio por las tres vías señaladas.

Por consiguiente, los centros urbanos en crisis se están replanteando la reconversión de los rascacielos de oficinas en viviendas junto a otras alternativas complementarias relacionadas con el ocio y la cultura para atraer población y actividad a esos barrios desertizados, lo que es un síntoma claro de un cambio de modelo. Muchos sociólogos empiezan a pronosticar que el teletrabajo será una característica permanente en las grandes metrópolis, incluso con modelos laborales mixtos donde se compatibilice la presencialidad limitada con el trabajo a distancia.

Crisis más apreciable donde hay una mayor proporción de empleos en ámbitos profesionales, científicos y técnicos, especialmente vinculados con la información, el transporte, la logística y almacenamiento. En otras palabras donde se concentran los especialistas digitales, muchos de los cuales se han convertido en “nómadas digitales”.

¿Aprenderemos alguna vez de los errores ajenos? Porque Málaga es una ciudad media europea que, habiendo dado el salto a ciudad tecnológica y cultural de carácter internacional, por su dinámica emprendedora, capacidad tecnológica, cosmopolitismo, calidad de vida, etc., más crece. Estamos atrayendo talento digital en unos tiempos cruciales en los que trazar nuestro futuro colectivo sobre nuestras fortalezas, nuestro atractivo. Olvidemos las virtudes ajenas que lo fueron en otro tiempo, cultura y lugar. No despreciemos nuestra cultura ni nuestras raíces de las que el urbanismo tradicional forma parte¿Vamos a reproducir ahora modelos urbanos en crisis? ¿Acaso no somos capaces de innovar, de nuevo, con modelos territoriales y urbanísticos adaptados a nuestras circunstancias, valores y modo de vida que tan atractivo resulta?