“Con MyoStrain podemos detectar a tiempo una patología cardíaca asintomática, y evitar daños irreversibles al paciente”

VITHAS Málaga se ha convertido recientemente en el primer hospital tanto público como privado de Andalucía en ofrecer a sus pacientes el novedoso software tecnológico MyoStrain, el cual permite diagnosticar precozmente cualquier disfunción cardíaca, así como conocer su localización y alcance, antes de que el paciente presente síntomas o daños cardíacos irreversibles. Hablamos de ello con la Dra. Josefina Pinedo, jefa de su contrastada Unidad de Cardiología.

–Antes de nada doctora, siempre que hablamos de detección precoz esto suele ser sinónimo de mejora para el paciente, ¿correcto?

–Así es. En el caso de la cardiología, las enfermedades cardíacas progresivas son asintomáticas y suelen pasar desapercibidas en las diferentes pruebas de diagnóstico por imagen. Esto supone que cuando dichas patologías dan la cara pueda ser demasiado tarde para su correcto tratamiento y, en un buen número de casos, conlleva consecuencias irreversibles para los pacientes. Por todo ello, la detección precoz es, sin lugar a duda, la clave a la hora de prevenir estas complicaciones y mejorar su pronóstico.

–En este sentido, ¿qué ventaja aporta la tecnología MyoStrain?

–En mi opinión estamos ante uno de los mayores avances médicos de los últimos tiempos en todo lo que tiene que ver con la atención cardíaca de pacientes. MyoStrain permite en tan solo 10-15 minutos, y sin dolor, detectar precozmente cualquier patología cardíaca asintomática o invisible para las pruebas convencionales.

Explicado de una forma más precisa, MyoStrain valora la deformación miocárdica (la cual se denomina técnicamente como “strain”), es decir, el cambio morfológico/funcional de la fibras musculares cardíacas previo a lo que se puede valorar en una ecocardiografía o resonancia convencional.

Myostrain “Detecta disfunciones cardíacas que aún no han presentado síntomas y permite tratarlas precozmente”

–¿Y en qué se traduce esto?

–Pues nos permite detectar el daño precozmente antes de que el paciente presente síntomas o podamos verlo en las pruebas que habitualmente realizamos en las consultas de cardiología. Así podemos diagnosticar antes de que el daño sea definitivo, pudiendo modificar el tratamiento, estilo de vida y tomar las medidas necesarias para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca.

Resumiendo, MyoStrain nos da mucha más información de la que teníamos hasta ahora para poder actuar de forma mucho más temprana y salvar más vidas. Es decir, no sólo detecta la disfunción, sino que también cuantifica la eficacia de las terapias para optimizar el cuidado individual.

Indicado “Para pacientes o ex pacientes oncológicos, enfermos crónicos, deportistas, o pacientes con cardiopatías hereditarias”

–Podríamos decir entonces que MyoStrain permite “adelantarnos a nuestro corazón” y evitar futuras complicaciones…

–Efectivamente, esa es una buena definición. Se trata del único software que detecta disfunciones cardíacas que aún no han dado la cara, y nos permite a los médicos diagnosticarlas precozmente, conocer su localización y el alcance exacto de estas, antes de que el paciente presente síntomas o, lo que es peor, daños cardíacos irreversibles. Esto abre la puerta a la atención preventiva y proactiva porque la disfunción es, en gran medida, reversible

–Hablando de pacientes, ¿para qué tipo de personas está especialmente indicado esta novedosa tecnología?

–Siempre digo que cualquiera de nosotros estaría encantado de prevenir futuras complicaciones cardíacas, y más si para ello se requieren menos de 10 minutos y no hay dolor ni contraste intravenoso de por medio. Pero es verdad que existen unos grupos de pacientes para los que MyoStrain está especialmente indicado. Hablamos de sobrevivientes oncológicos, enfermos crónicos en los que el corazón está especialmente expuesto como diabéticos, hipertensos u obesos, pacientes con secuelas persistentes de COVID, enfermos con cardiopatías hereditarias, deportistas o personas con preinsuficiencias cardíacas previas.

En España “Tan solo 2 ó 3 hospitales disponen de este software cardiológico. Vithas Málaga es el único hospital andaluz”

–¿En qué consiste la prueba? ¿Es dolorosa?

–No, para nada. Se trata de una resonancia cardíaca con la ventaja de que no necesita contraste, y por tanto no tiene efectos secundarios. Además, como he mencionado anteriormente, precisa mucho menos tiempo para la captación de imágenes (15 minutos en vez de los 45 que suelen necesitar otro tipo de resonancias). Resumiendo, en muy poco tiempo podemos prevenir cualquier tipo de problema cardíaco que ahora nos pase desapercibido y salvar muchas vidas.

En cuanto a la prueba como tal, MyoStrain no sólo detecta la disfunción temprana mediante la cuantificación directa de la contracción en 48 segmentos del corazón, sino que también cuantifica la eficacia de las terapias para optimizar el tiempo, la sencillez y la calidad de vida del paciente. De igual forma consigue analizar e identificar las zonas más débiles del corazón y proporciona una puntuación de evaluación de la salud del corazón.