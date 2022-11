Losada presenta su candidatura a las elecciones municipales de 2023: "Ciudadanos va a dar batalla"

Ciudadanos, a través de su portavoz en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha presentado su candidatura a las elecciones municipales del año que viene y que hará oficial en el acto regional de la formación este sábado en Sevilla. "Vamos a dar la batalla, vamos a acudir orgullosos a las urnas representando nuestras siglas", ha asegurado esta mañana Losada.

La portavoz ha mostrado el "carácter vital" que tiene su partido a la hora de ocupar un espacio propio "lejos del catastrofismo del todo mal" y también en contra de los que ven el futuro "forjado en el marketing y megaproyectos". "Nosotros no prometemos obras faraónicas que luego acumulan décadas de retraso", ha señalado la política de la formación naranja. "Formo parte de una generación en la que le ha llegado el momento de liderar el avance de Málaga, Ciudadanos es decisivo en el gobierno de la ciudad".

Losada ha recalcado su tarjeta de visita en su continua apuesta por políticas programáticas: "levantar todas las mañanas la persiana con compromiso, ilusión y con fuerza". La concejala espera que los ciudadanos confíen en su trayectoria y sepan valorar "la gestión y la honradez que representan", con la que han contribuido a crear la alameda peatonal, su apoyo al sacrificio cero animal, situando a Málaga en el nº3 en el Observatorio de la cultura. "Hemos hecho de la historia y patrimonio de Málaga una bandera", ha asegurado la portavoz.

A pesar de la mejoría, Losada recuerda que a Málaga le quedan muchos retos que afrontar: "Por ejemplo el grave problema con la vivienda, por el que mucha gente joven no puede iniciar sus proyectos de vida, juntado con la problemática de la convivencia de los vecinos, el ruido y el derecho al ocio". A su vez, la concejala ha criticado que se siguen sin abordar proyectos "tan importantes" como el CampamentoBenítez, el Guadalmedina y los Baños del Carmen, en favor de planes litorales y autovías perimetrales. "Nosotros aportamos una visión técnica ejecutiva moderna, somos trabajadores, nos quedamos solos cuando dijimos que Málaga no era una ciudad y que había que externalizarla, sigue sin estarlo", ha explicado la portavoz. "Todos pensaban que la panacea para que la ciudad estuviera limpia era municipalizarla y se ha visto que no".

Preguntada por la posibilidad de un empate en las urnas entre Francisco de la Torre (PP) y Dani Pérez (PSOE), Losada ha destacado que Ciudadanos siempre ha demostrado que pueden llegar a acuerdos en cosas muy transversales, con cualquier fuerza que sea "constituyente". La concejala espera ser la "contención de los extremos", como el "equipo de la gestión y del programa". "Ponemos por delante cuestiones de la ciudad y somos capaces de llegar a acuerdos unos y con otros", afirma. "Aquella formación que se adecue más a las cosas que nosotros pensamos que necesitamos para Málaga será con quien estemos de acuerdo".