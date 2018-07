Nueva manifestación por la sanidad pública tras el verano

La Plataforma por la Dignidad de la Sanidad Pública Malagueña acordó ayer convocar una nueva manifestación que se celebrará después del verano, concretamente el sábado 27 de octubre a las 12:00.

El secretario general de Sanidad de CCOO, Rafael González, afirmó que esa coordinadora apoyará todas y cada una de las concentraciones que se lleven a cabo durante el periodo estival en las puertas de hospitales o centros de salud de la provincia. Desde CCOO sospechan que el verano será "conflictivo", por lo que augura muchas movilizaciones por los recortes que se han efectuado en la sanidad pública.

González confirmó que a la vuelta de las vacaciones, además de la manifestación, comenzarán con el calendario de asambleas en los barrios malagueños, para intentar que la ciudadanía "se implique más" en las próximas concentraciones, que seguirán los pasos de la celebrada el pasado jueves 21 de junio.

Desde la Plataforma pretenden seguir echándose a la calle para denunciar que Málaga lleva más de 25 años sin recibir inversiones que necesita en infraestructuras hospitalarias, medios diagnósticos y personal.

Otro punto que no les satisface es la contratación de 3.700 profesionales para la cobertura del verano, ya que dicha cifra supone una cobertura que no llega al 60% del personal que se marcha de vacaciones cuando Málaga tiene una importante población extranjera no censada y recibe en la temporada estival un aluvión de viajeros.

Asimismo, reclaman la construcción del tercer hospital , un Chare en la zona este y la conversión del Carlos Haya en un centro para pacientes crónicos.