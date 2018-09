Nuevas ideas, el mismo atasco

Los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) volvieron amanecer ayer congestionados por los miles de trabajadores que a primera hora de la mañana trataban de llegar hasta sus oficinas a bordo de sus coches particulares. Nada nuevo bajo el sol. Eran, probablemente, los mismos que ya sea septiembre o noviembre se enfrentan al atasco en la entrada y salida de la tecnópolis. La diferencia de la jornada de ayer respecto a la de cualquier otro lunes es que por vez primera entró en funcionamiento un servicio especial que vinculaba al Metro y a los autobuses de la EMT, de manera que los empleados del PTA pudiesen transbordar de un medio a otro a coste cero. Por los testimonios de no pocos trabajadores del parque, la incidencia de la lanzadera fue escasa, al menos en lo que a tráfico privado se refería.

La iniciativa, acordada meses atrás por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la empresa concesionaria del suburbano, Metro Málaga, es la principal protagonista de la Semana de la Movilidad. Y aunque los datos al cierre de la primera jornada son bajos, el funcionamiento del sistema fue mejorando con el paso de las horas. Muestra de ello es que si en la franja matinal del servicio, entre las 7:01 y las 9:45 fueron apenas 108 los usuarios, ya por la tarde, desde las 13:45 a las 20:15 el número creció hasta 197. La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, dio por bueno estos parámetros, confiando además en que con el paso de los días la dinámica sea más positiva.

"Esperamos que a lo largo de la semana vaya mejorando el uso", expuso, si bien destacó las valoraciones de los que sí hicieron uso de la lanzadera era positiva. Al tiempo que destacó el éxito de que haya personas "que dejan el coche en casa", fue clara al afirmar que la idea de eliminar las "colas de coches" al PTA no es posible en el escenario actual. "No se podrán quitar si no se hacen infraestructuras", dijo.

La principal innovación de este servicio piloto es que se adaptan las salidas y llegadas de los autobuses de la EMT al Metro, de modo que los usuarios puedan hacer el transbordo entre ambos medios con la menor pérdida de tiempo posible. En el primer tramo del día, la frecuencia es de 12 minutos. El recorrido de vuelta se presta entre las 13:45 y las 20:15, con una frecuencia de 12-15 minutos. El trazado de esta lanzadera discurre por el carril de la Bodega, calle Marie Curie y avenida Juan Peñalver, incluyendo siete paradas para la subida y bajada de viajeros. El acceso es gratuito, siempre que se haya validado el viaje en Metro hasta la parada Andalucía Tech con la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Málaga o con la tarjeta de Metro Málaga.

Para Maeso, el valor principal de estas experiencias es que permiten a las administraciones "pensar en formas de innovar para fomentar el transporte sostenible y sensibilizar a los ciudadanos; que busquemos cambios educacionales y nuevas políticas tarifarias para cambiar los hábitos", valoró. A modo de ejemplo, recordó que el acuerdo de la Junta y el Ayuntamiento para ejecutar un carril bus-VAO al PTA ya fue incluido años atrás en una experiencia piloto semejante a la ahora realizada con la lanzadera. O con el aparcamiento disuasorio planteado en las cercanías del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, con unas 800 plazas. Ni nucho menos la capacidad total fue cubierta, admitió la edil, que habló de uso que fue creciendo con el paso de las horas.