Un acuífero donde se prevé el nuevo hospital obliga a estudiar el subsuelo

“Entendemos que tendrá que tenerse en cuenta, pero si hace más de 30 años se encontró una solución técnica, ahora también es posible ”, comentó Sandoval. No obstante, matizó que en su opinión, el emplazamiento en el parking del Hospital Civil no es la mejor ubicación por los problemas de accesibilidad que pueden presentarse al ser una zona ya muy congestionada. “Pero eso serán los técnicos los que tendrán que valorarlo”, concluyó el representante de UGT.

Entre aquella conclusión y la solución hallada en su día para levantar el Materno, el secretario provincial de UGT, Vicente Sandoval , estima que el acuífero “no tiene por qué limitar el futuro hospital”. El representante sindical argumentó que “arquitectónicamente tiene solución y no debe ser un impedimento para el nuevo Regional”. Además, recordó que hace más de tres décadas ya se encontró una solución técnica para construir el Materno pese a la existencia de ese acuífero.

Hace cinco años, el sindicato UGT denunció fisuras en el forjado del Materno supuestamente debido las condiciones del subsuelo del entorno. Pero entonces, el hospital encargó un estudio que concluyó que no suponía riesgo alguno para la estabilidad del edificio.

El grupo de expertos que trabajó en el diseño del nuevo centro sanitario ya tuvo en cuenta la existencia de este acuífero. Pero según los arquitectos consultados por estos técnicos “era solucionable”, según indicó el responsable de ese grupo de trabajo, José Luis García de Arboleya . Aunque no era un problema insalvable, esa fue una más de las razones que llevaron a estos expertos a pronunciarse por ubicar el nuevo Regional detrás del Materno. Sin embargo, luego el Ayuntamiento de Málaga optó por situarlo en los aparcamientos del Hospital Civil y la entonces consejera, Marina Álvarez , no objetó ese emplazamiento.

De cara al proyecto del nuevo Regional, la Consejería de Salud encargará un estudio del subsuelo. Según indicó el consejero, Jesús Aguirre , en un reciente foro del Grupo Joly en Málaga, este año se destinará una partida en los presupuestos autonómicos para ese fin. No concretó de cuánto dinero será. “Podría haber un problema y tenemos que evaluarlo”, dijo.

El grupo de expertos, dispuesto a colaborar, pero no ha sido llamado para retocar el proyecto

“Somos técnicos y lo que nos interesa es que Málaga tenga un nuevo hospital. Queremos que el proyecto salga adelante con el gobierno que sea. Si quieren que ayudemos, lo haremos encantados; pero no ha habido ningún contacto, ni formal ni informal. Y esta afirmación no es ninguna queja”. Así se pronunció el responsable del grupo de expertos que trabajó durante un año y medio en el diseño del nuevo Regional, José Luis García de Arboleya.



El gerente del Servicio Andaluz (SAS), Miguel Moreno, dijo la semana pasada que el coste del futuro hospital no sería 230 millones de euros, sino 400 y que ya habían planteado de manera oficiosa al grupo de expertos que hicieran “retoques” en el proyecto.



Arboleya recordó que tras la toma de posesión de los nuevos responsables de la Junta y del SAS, estos técnicos fueron invitados a una reunión a la Delegación de Salud con Moreno. “Se nos agradeció el trabajo y nos dijeron que contaban con nosotros. Fue una reunión muy agradable, pero después no ha habido ningún contacto”, aseguró.

No obstante insistió en que no se trataba de una queja. “Si la Consejería quiere que sigamos, seguiremos; no entramos en batallas políticas”, añadió e indicó que entre los técnicos que han trabajado en el diseño del nuevo Regional hay profesionales con diferentes posicionamientos ideológicos.



El gerente del SAS dijo que de 230 el coste estimaba que pasaría a 400 millones porque la anterior Consejería no había tenido en cuenta ni el equipamiento ni que se habían hecho los cálculos sobre proyectos de hacía 12 años considerar la inflación. En cuanto a los “retoques” del diseño del grupo de expertos, Moreno avanzó que afectarían a laboratorio, cocina, lavandería y guardería, entre otras zonas, ya que esos servicios o están externalizados o van en otros centros sanitarios.