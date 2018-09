Nuevo rifirrafe en la Diputación a cuenta de la "recolocación"de los cargos de confianza

El curso político en la Diputación de Málaga se inició ayer con el Pleno ordinario del mes de septiembre en el que los grupos políticos, especialmente PP y PSOE, se enzarzaron nuevamente por la "recolocación" de cargos de confianza en la institución gobernada por los populares. La última moción debatida en la sesión fue la presentada por los socialistas sobre la recolocación de ex altos cargos, en este caso del PP, en el ente provincial y, más concretamente, personalizada en el nuevo director de Deportes de la misma, Luis Díaz, quien antes ocupó el puesto gerente del Patronato Provincial de Recaudación y cuya gestión fue investigada.

Los socialistas, con el apoyo de Ciudadanos, IU y Málaga Ahora, aprobaron la moción y, por tanto, instar al equipo de gobierno a destituir a Díaz, además de censurar la "mala práctica de usar la capacidad discrecional de los nombramientos del personal eventual para resolver la recolocación de ex cargos que se quedan sin empleo en otras instituciones". La moción recuerda que Díaz "abandonó la labor pública para no enfrentarse a un expediente disciplinario" e incluso, según indicaron los portavoces de PSOE, Francisco Conejo, y Ciudadanos, Gonzalo Sichar, "habló de un tren que no podía dejar pasar". "Pensamos que iba a la empresa privada pero nos sorprendió que su destino era la Fundación de la Cueva de Nerja", en la que ya había ejercido anteriormente por no lo que no era "un nuevo reto".

Sichar rechazó que se utilice a las administraciones públicas "para sus afines" y exigió que se abra un proceso de selección que valore curricularmente a los candidatos; añadiendo que igual suceda con el cargo de gerente del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, que está vacante.

El portavoz de IU, Guzmán Ahumada, criticó estas "recolocaciones con intereses partidistas con dinero de todos los contribuyentes" mientras que su homóloga en Málaga Ahora, Rosa Galindo, consideró que la vuelta de Díaz no es propia de una institución "seria y responsable".

Por su parte, Conejo agregó que el de Díaz no ha sido el único regreso tras el verano y ha recordado el nombramiento el 20 de julio de Ana Corredera, que formaba parte del Ministerio del Interior con Juan Ignacio Zoido, como directora de Empleo o el de la exvicepresidenta de la Mancomunidad de la Axarquía, Natacha Rivas, como personal eventual del grupo del PP. Frente a esto, el vicepresidente y portavoz del PP, Francisco Salado, enumeró a ex cargos del PSOE que fueron asesores en la Diputación durante gobiernos socialistas y de IU y recordó también la "macroadministración paralela que tiene la Junta".