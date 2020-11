La ONCE reparte 200.000 euros en el Hospital Regional de Málaga, entre sanitarios y familiares

Anoche, la suerte sonrió a Málaga, donde los sorteos de la ONCE dejaron 690.000 euros en premios. De estos, 200.000 euros han caído en el Hospital Regional de Málaga, repartidos entre sanitarios y familiares de pacientes, muchos de ellos ingresados por Covid, según han indicado desde la ONCE en una nota.

En concreto, el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado 300.000 euros, a los que hay que sumar otros 350.000 euros del sorteo de diario. En San Pedro de Alcántara y Torremolinos también se vendieron un cupón premiado con 20.000 euros, respectivamente.

El mayor premio del Extra lo dio Manuel Muñoz, afiliado a la ONCE y vendedor desde el pasado mes de agosto, a la entrada de las Urgencias del Hospital Regional de Málaga, donde vendió 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno repartiendo así 200.000 euros entre el personal sanitario malagueño y familiares de pacientes.

“Se siente mucha alegría por los premios, pero mayor alegría aún por haber sido un hospital, que aquí, el que no está enfermo poco le falta”, afirma. “Espero que esto anime un poco el ambiente, porque esto está más muerto que vivo”, decía.

Por su parte, Rafael Molina, vendedor desde el año pasado, vendió otros cinco cupones premiados con 20.000 euros en la Alameda de Málaga, que suman 100.000 euros.

En Torremolinos, Vicente Martínez, que se estrenó el pasado mes de octubre como vendedor de la ONCE, vendió un cupón premiado a las cinco cifras con 20.000 euros en el Paseo Marítimo de la localidad de la Costa del Sol. Y en San Pedro de Alcántara, Juan José Jiménez, vendió otro cupón premiado con la misma cantidad en la avenida Pablo Ruiz Picasso al lado de una farmacia de este núcleo malagueño.

Sorteo diario de la ONCE

Y del sorteo ordinario del miércoles, José Antonio Romero, vendedor de la ONCE desde 2018, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su punto de venta ubicado en la calle Luis Barahona a las puertas de una marisquería.

En total, el sorteo especial de la ONCE, “El 11 del 11”, celebrado anoche, ha dejado más de 3,5 millones de euros en Andalucía, repartidos en Algodonales (Cádiz), Huelva y Osuna (Sevilla), con tres premios de un millón cada uno, además de otros de 560.000 euros repartidos en la comunidad.

Según ha informado en sus redes sociales la ONCE, aunque la mayor de la suerte ha correspondido a la localidad madrileña de Collado Villalba, donde se ha vendido el cupón y la serie agraciada con los once millones de euros, tres de los once premios de un millón que ofrecía este sorteo han recaído en Andalucía. Los repartidores de estos premios de un millón de euros han sido los vendedores de la ONCE Pedro Márquez, en Algodonales, Juan Prieto, en Huelva y Antonio Ledesma en Osuna.

Además, este sorteo ha repartido otros 560.000 euros entre las provincias de Jaén, Málaga y Sevilla con 28 cupones premiados con 20.000 euros cada uno a las cinco cifras. El premio de 11.000.000 de euros a las cinco cifras y serie fue para el número 02.583, serie 029.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.