La ONCE reparte 455.000 euros entre Parque Litoral y el centro de Málaga

El sorteo de la ONCE de este pasado jueves ha dejado una parte de su fortuna en Málaga, con 455.000 euros en premios que se han repartido entre el Parque Litoral y el centro de la capital.

María Ruiz, afiliada a la ONCE y vendedora desde 2010, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno y repartió así 350.000 euros en la barriada del Parque Litoral, junto al estadio Martín Carpena.

En concreto Ruiz reparte sus mañanas entre la avenida Imperio Argentina, a las puertas de un bar, y en la entrada del Mercadona de la calle Lili Álvarez. No obstante, desconoce quiénes han podido ser los afortunados dada la proximidad también con el Hospital Quirón, han explicado desde la ONCE en un comunicado.

"Todos los días me digo 'ojalá dé algo hoy, ojalá'. Y luego cuando llega no te lo crees", ha comentado, al tiempo que ha agregado que "es una alegría muy grande. Siempre viene bien, pero ahora más todavía con la que está cayendo", ha afirmado. "Yo me conformo con haberlo dado, pero a ver si así se levanta el ánimo un poquito".

Por su parte, Guillermo Puyol, vendedor desde el año pasado, vendió otros tres cupones agraciados con 35.000 euros a las cinco cifras y repartió otros 105.000 euros, en su punto de venta ubicado en la calle Alcazabilla, en el centro, por lo que, en total, la ONCE ha repartido este pasado jueves en la capital malagueña 455.000 euros.

El sorteo de la ONCE de este jueves, que estaba dedicado a reivindicar la igualdad en la movilidad de las personas con discapacidad, ha dejado el resto de sus premios en Cataluña.