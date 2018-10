Las ONGs sobre los inmigrantes: "Si hay voluntad, hay sitio"

La falta de medios humanos y de instalaciones para garantizar una adecuada atención a los inmigrantes llegados en patera - lo que el pasado fin de semana obligó a que unos 200 durmieran a la intemperie tras ser rescatados por Salvamento Marítimo- ha hecho que algunas de las asociaciones que se encargan de las labores humanitarias eleven la voz para denunciar la situación. La presidenta de Málaga Acoge, Arantxa Triguero, recalcó ayer que la llegada de personas al puerto era "previsible" y que ya el año pasado, por estas fechas, la cifra de embarcaciones interceptadas se había duplicado. Así, recalcó que "si hay voluntad hay sitio", al tiempo que resaltó que no imagina a "200 turistas esperando 12 horas para desembarcar de un yate de lujo". "Esto ocurre porque se habla de inmigrantes", apostilló la responsable del colectivo, convencida de que "ha fallado la coordinación entre las administraciones implicadas".

Asimismo, criticó que las 187 personas que arribaron a la capital de la Costa del Sol el fin de semana se vieran forzadas a pasar la noche a la intemperie a bordo de un barco, a la espera de que se les trasladara en autobuses hasta el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) situado en la localidad gaditana de San Roque. "Son víctimas que huyen de situaciones muy complejas. El orden de prioridades tiene que ser claro", destacó Triguero.

Cerca de 200 personas pasaron la noche en un barco a la espera de su traslado a San Roque

Por su parte, el portavoz de Cruz Roja en Málaga, Samuel Linares, reconoció lo inusual de que lleguen a la ciudad "en torno a 600 personas en poco más de 48 horas". Pese a que tanto el personal laboral de la ONG como los voluntarios hicieron "todo lo posible conforme a las circunstancias" que lo rodeaban pero, en palabras del responsable, "a nadie se le escapa que dormir en barcos y esperar horas y horas la salida a los centros policiales no es una acogida digna". Una medida que, espera, no vuelva a aplicarse. "Son personas. Les dábamos ropa y no tenían dónde ducharse. Algunos venían mojados y no tenían ni un sitio para dormir que no fuera el suelo", aseveró Linares.

Ante la llegada masiva de subsaharianos, el Ayuntamiento puso a disposición el centro deportivo José Paterna, en El Palo. Sin embargo, el mismo no tiene capacidad suficiente para atender a las más de 200 personas que a lo largo de la jornada del viernes permanecieron en el barco. Este hecho provocó la crítica del Consistorio, que habló de "imprevisión, falta de medios y descoordinación" por parte del Gobierno. "Se hace frente a una situación extraordinaria y las gestiones de todos los actores implicados en el rescate de personas no han cesado para facilitar su atención", apostillaban entonces fuentes de la Subdelegación del Gobierno.