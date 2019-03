Olvídate del coche cuando estés de vacaciones en la Costa del Sol

La Costa del Sol sigue siendo un año más uno de los destinos más deseados y visitados en España, comprende el tramo litoral Mediterráneo que ocupa desde La Línea de la Concepción en Gibraltar hasta Nerja, que se sitúa en Málaga. Aquí encontrarás 185 kilómetros de costa que alternan playas de variados estilos, para todos los gustos.

En este famoso destino turístico podemos encontrar muchas ciudades de renombre, como Marbella, pero la Costa del Sol nos ofrece mucho más que turismo de sol y playa y un ambiente nocturno incomparable. También está llena de rincones con encantos, como sus pequeños pueblos blancos.

¿Qué es lo que hace tan famosa a la Costa del Sol?

La Costa del Sol cuenta con numerosos atractivos que atraen tanto al turista nacional como internacional, empezando por su clima privilegiado, casi 300 días al año de sol, bellos paisajes de playas y montaña y terminando con una fabulosa infraestructura dirigida al sector turístico con una enorme oferta de servicios pensados para hacer que a los visitantes no les falte absolutamente de nada.

Pero, además, de esta comodidad y del buen clima, si tu interés pasa por querer conocer más en profundidad Andalucía, te esta franja del litoral te ofrecerá lugares únicos con el encanto y la idiosincrasia que reflejan la genuina esencia andaluza, con sus áreas históricas, su ambiente alegre y distendido y, por supuesto, su rica gastronomía.

La misma ciudad de Málaga, sin ir más lejos, ofrece a sus visitantes un cuidado centro histórico, un Conjunto Histórico Monumental que hace alarde de edificios enlazados por murallas con restos arqueológicos que datan de una antigüedad de más de 3000 años.

Y una vez que has llegado aquí, ya podrás visitar y conocer todas esas ciudades de las que has tanto has oído hablar. Torremolinos, Benalmádena o Fuengirola te están esperando con un despliegue monumental de hoteles y una gastronomía variada donde degustar el mejor pescaito frito, siendo ciudades que parecen estar dedicadas al 100% a recibir y hacer disfrutar al turista.

La Cala de Mijas, en cambio, es una ciudad costera, pero que lejos de la masificación turística aún conserva el alma de un pueblo y un casco histórico bastante pintoresco. Marbella y Puerto Banús se encuentran en el lado opuesto, son las zonas preferidas por el ambiente más selecto y la jet set, pues con su embarcadero y su gran actividad nocturna atrae a aquellos que buscan una vida distendida e intensa con mucha diversidad de opciones.

Si además quieres ver a algún famosos o a personajes del mundo de la farándula, estas son tus mejores opciones dentro de la Costa del Sol.

Otra ciudad con encanto es sin duda Nerja, con playas que se alteran con zonas de roca y acantilados y sus pequeñas calas. Por supuesto, no puedes marcharte de allí sin visitar sus famosas cuevas.