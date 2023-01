PACMA pide en Málaga que se incluya a los perros de caza en la Ley de Protección Animal

Más de medio centenar de personas, según fuentes de la convocante PACMA, se han concentrado este domingo en Málaga para pedir al PSOE y Unidas Podemos que incluyan a los perros de caza en la Ley de Protección Animal que está en tramitación en el Congreso. Muchos de los asistentes han acudido acompañados de sus perros, en su mayoría galgos.La concentración, que ha dado comienzo a las 12:00 frente al Teatro Romano de Málaga y bajo un cielo encapotado –incluso ha comenzado a chispear durante el acto–, ha reunido a diferentes familias que han alzado la voz y han mostrado pancartas con mensajes como “Todos los perros iguales ante la ley”, “Mismos perros, misma ley” o “No a la exclusión de los perros de caza”.La candidata de PACMA por Rincón de la Victoria, María José Torres, ha leído un manifiesto en el que ha asegurado que sobre el Gobierno central “recae el peso de la responsabilidad de decenas de miles de vidas explotadas” con una ley, cuyo cometido es protegerlas, que “se permita la licencia de dejarlas a su suerte”.Ha ironizado al señalar que “algunos piensan que los malos tratos hacia estos animales no son cosa generalizada” y que las “heridas de guerra” son “consecuencia menor” y ha criticado que “todos tengamos que respetar la caza y sus consecuencias, aunque no nos guste”.“De nada nos servirá una norma excluyente que, lejos de proteger, provocará un efecto cascada que hará menguar las normativas autonómicas más avanzadas”, ha lamentado Torres, que ha insistido en pedir a PSOE y UP que “recapaciten”.

Entre las asistentes que pedía al Gobierno que repiense la medida que pretende aprobar, estaban Fernando y Maite, acompañados de sus galgos, ambos con chubasqueros en previsión de la lluvia que finalmente cayó tímida. La pareja adoptó a sus dos canes, que eran perros de caza antes de llegar a su hogar. Cuentan que ambos llegaron con algunas heridas y secuelas de su anterior vida, "pero ahora son los animales más cariñosos del mundo, no hay lugar a que se les proteja menos que al resto de perros".