El PP afea a Díaz que lleve tres años sin visitar la fiesta: "Es un desapego a la ciudad"

Los presidentes del PP de Andalucía y de Málaga, Juanma Moreno y Elías Bendodo, respectivamente, criticaron ayer que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, lleve tres años sin visitar la Feria de Agosto de la capital malagueña, lo cual, según el líder andaluz, es "un síntoma de completo desapego a la realidad de la ciudad, a los problemas de Málaga y a los malagueños". Así lo indicaron durante su visita este viernes a la Feria de Málaga. Moreno no entiende cómo "la presidenta de todos los andaluces no encuentra un hueco para venir a una de las grandes fiestas que hay en Andalucía, para visitar y estar con los malagueños". "Desde 2015 no ha pisado ni la Feria del Centro ni el Real y eso me parece un síntoma de completo desapego a la realidad de Málaga, a los problemas de Málaga y a los malagueños", opinó, mostrándose "encantado" de estar en su ciudad "y en esta gran feria, una de las grandes fiestas del sur de Europa y uno de los grandes acontecimientos que se viven en España y en Andalucía".

"Todos tenemos que disfrutarla con civismo, en convivencia y dentro de esa diversidad y pluralidad que hay en nuestra provincia", finalizó el líder del PP andaluz, quien posteriormente asistió junto a sus compañeros de partido a la entrega de los tradicionales premios Populares del Año. En los mismos términos, el líder del PP de Málaga y portavoz de la formación en Andalucía consideró como "bueno" estar "en contacto con los malagueños". "La Feria va muy bien, cada año va mejor y Susana Díaz no nos visita pese a que la invitamos cada año; pero ella prefiere otros municipios y ciudades", lamentó, agradeciendo a Moreno que "sí esté con los malagueños".

En este punto, señaló que se está tratando de un verano "realmente intenso" en lo político, "donde prácticamente no ha habido tiempo para el descanso, construyendo proyectos para una campaña electoral que se avecina cuanto antes", insistiendo en que el cambio en Andalucía "solo puede llegar de la mano" del PP. Bendodo reiteró que están "hartos de que Andalucía esté en el vagón de cola". "Somos los primeros en tasa de desempleo, los primeros en fracaso escolar, los primeros en quejas de los habitantes de nuestra comunidad respecto a nuestra sanidad, y la región española donde se pagan más impuestos", sentenció.