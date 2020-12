El PP pedirá al Gobierno que rebaje el impacto de las nuevas servidumbres del aeropuerto de Málaga

El PP en la Diputación solicitará al Gobierno central que tenga en cuenta las alegaciones de los municipios de Málaga, Torremolinos, Alhaurín de la Torre y Cártama, así como de la institución provincial y la Universidad, ante las nuevas servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y que, tal y como han trasladado los responsables de estas instituciones, tendrían un "severo impacto" en los desarrollos urbanísticos de estos municipios.

Los cuatro ayuntamientos cuyos municipios se ven afectados por las nuevas servidumbres pretenden, con las alegaciones, flexibilizar el proyecto de modo que su aplicación pueda ser compatible con las iniciativas urbanísticas recogidas en planeamientos en vigor previstos en el área metropolitana "y de cuyo desarrollo depende en buena medida el progreso económico y la transformación de estos territorios".

Del análisis del proyecto se desprende que las servidumbres que se modifican se pueden clasificar fundamentalmente en aquellas del aeródromo u operacionales y las llamadas radioeléctricas, precisa el PP en la moción que llevará al pleno del martes. Las primeras de ellas conllevan cambios que afectarán principalmente a los ámbitos de desarrollo situados al norte y este del aeropuerto; mientras tanto, en el caso de las de tipo radioeléctrica, fundamentalmente un par de radares, las afecciones se darían principalmente en Churriana, en la capital malagueña.

Según las estimaciones del Área de Ordenación del Territorio de la capital, se podría hablar de casi una treintena de sectores en ámbitos pendientes de desarrollo a la entrada en vigor del PGOU "y que a día de hoy no tiene afección con las actuales, así como de un centenar de ámbitos que ya tienen algún tipo de afección aeronáutica hoy pero que la verían incrementarse aún más por las nuevas servidumbres". Se trata tanto de ámbitos que estaban pendientes de desarrollo a la entrada en vigor del PGOU, de otros que a la entrada en vigor de éste sí contaban con planeamiento aprobado pero aún no han ultimado el proceso urbanístico porque se encuentran pendientes de reparcelación y/o urbanización así como de aquellos en los que habiéndose ejecutado la urbanización, se cuenta con suelo vacante para el que se está pendiente de solicitar las correspondientes licencias.

De acuerdo a lo manifestado verbalmente desde la Subdirección General de Aviación Civil, con carácter general, para los desarrollos que no cumplan con las nuevas servidumbres se exigirá la elaboración de estudios aeronáuticos en los instrumentos de planeamiento. "Esto supondría una considerable ampliación de los plazos de tramitación que, en la práctica, frenaría el desarrollo de importantes proyectos, además de generar inseguridad jurídica al iniciarse los planeamientos de desarrollo conforme a PGOU pero no acorde con las nuevas servidumbres que se aprueben y pendientes por tanto en cada caso del pronunciamiento favorable o no respecto a los correspondientes estudios aeronáuticos que se realicen", explican los populares.

En opinión de PP, las nuevas servidumbres suponen "un cambio de las reglas del juego de manera unilateral y ocasionan perjuicios a proyectos importantes del área metropolitana". Respecto a ese cambio de criterio, han recordado que el actual PGOU se aprobó con un informe positivo de Aviación Civil, "el mismo organismo que ahora quiere aprobar unas servidumbres que imposibilitan la ejecución de dicho PGOU y afectan al techo edificable de proyectos de ampliación del PTA y la UMA así como otros residenciales en zonas de expansión de la capital y el resto de los municipios afectados".