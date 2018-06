"El PP de Málaga está con Soraya"

El PP de Málaga votará a Soraya Sáenz de Santamaría para ser presidenta del PP nacional en el congreso que este partido celebrará en julio. El presidente del partido en esta provincia, Elías Bendodo, aseguró ayer que "llamé a todos los alcaldes para preguntarles qué opción les gusta más y casi por unanimidad apoyaban a Soraya". "Es una política solvente, de gran formación y conocimiento del partido, que conoce bien la provincia y de una generación joven, por lo que el futuro del PP estaría en buenas manos", añadió. La decisión malagueña está definida, pero Bendodo, que también es portavoz del PP andaluz, no quiso adelantar la posición andaluza. Dijo que le corresponde a Juan Manuel Moreno, presidente del partido en Andalucía, aunque sí dejó entrever que Andalucía apoyará a la ex vicepresidenta y mano derecha de Mariano Rajoy. "Lo que diga Moreno no va a sorprender", comentó.

Bendodo alabó el proceso de primarias del PP y que haya tantos candidatos. "Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. La ciudadanía quiere que todo el mundo pueda hablar y opinar, que los partidos sean más transparentes", comentó el presidente del PP malagueño, quien subrayó que "la calidad de los candidatos va a hacer que el partido salga reforzado". "Estoy contento de que haya tantos candidatos. Son todos solventes y con experiencia en gestión", expresó.

El presidente del PP malagueño, que en los últimos meses fue visto compartiendo alguna carrera matutina con Mariano Rajoy, defendió la forma en la que se ha marchado el ex presidente del Gobierno. "Rajoy nos ha dado un ejemplo a todos y se va como un señor, trasladando el mensaje de que hay vida detrás de la política y que hay que estar siempre con las maletas preparadas", afirmó Bendodo, quien defendió que "cada uno debe volver a lo suyo y no inmiscuirse en proponer sucesores, por lo que todo el mundo ha sido libre de presentarse a las primarias". El presidente del PP local aseguró que "ningún gobierno ha tomado tantas medidas legales para luchar contra la corrupción", aunque reconoció que no se ha comunicado bien.

En clave andaluza, Bendodo, que es amigo y compañero de Juan Manuel Moreno desde hace más de 20 años, mostró su apoyo total al presidente del PP andaluz y atacó al gobierno socialista de Susana Díaz. "Me niego a aceptar que Andalucía vaya a ser la única comunidad que no tenga alternancia política. El PSOE lleva gobernando 40 años y yo sería el primero en votarlo si fuéramos los primeros en todo y si, por ejemplo, la tasa de paro estuviera en la media de la Unión Europea, pero es que estamos los últimos en todo, como se ve en el paro, en el fracaso escolar, en infraestructuras o en inversión sanitaria por habitante", criticó Bendodo.

El presidente del PP malagueño y coordinador de campaña del PP andaluz para las elecciones municipales y autonómicas consideró "absolutamente necesario que entren otros a gobernar" y pidió cuatro años de oportunidad para los populares. "Si lo hacemos mal volvemos a la oposición, pero llevamos 40 años con políticas de gestos y cero gestión", recalcó.

Bendodo dijo que la decisión de un supuesto adelanto electoral en Andalucía es de Susana Díaz, aunque subrayó que el PP "está preparado" para cuando se celebren los comicios. Sobre la financiación autonómica, aseguró que Pedro Sánchez "se ha posicionado en contra del PSOE andaluz" y señaló que "la guerra interna no es buena y todos tienen que remar en el mismo sentido para construir".