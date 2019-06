PP y PSOE comienzan a negociar con los otros partidos para lograr alcaldías pendientes de Málaga

El PP y el PSOE han comenzado los contactos con las diferentes fuerzas políticas con las que podrían alcanzar pactos para lograr alcaldías en municipios de la provincia de Málaga, donde están pendientes de dichas alianzas 24 localidades.

En concreto, las localidades pendientes son Algarrobo, Álora, Almáchar, Alcaucín, Cañete La Real, Cuevas del Becerro, Ronda, Sierra de Yeguas, Mijas, Moclinejo, Benamargosa, Cómpeta, Manilva, Alozaina, Torremolinos, Arenas, Vélez-Málaga, Nerja, Rincón de la Victoria, Humilladero, Carratraca, Casabermeja, Benalmádena y Málaga capital.

El secretario general del PSOE, José Luis Ruiz Espejo, indicó ayer en rueda de prensa que ya se han comenzado a mantener contactos con las principales fuerzas políticas con las que se pueden conformar gobiernos pero no ha avanzado ni dónde ni si van o no por buen camino.

Así, cuestionado por si son optimistas, ha manifestado que no son “adivinos” puesto que no depende únicamente de los socialistas. Por ejemplo, en el caso de Málaga capital, indicó que no ha contactado con el candidato de Ciudadanos, Juan Cassá, sino con quienes se han asignado pero sin especificar más.

Sobre la Diputación de Málaga, consideró que sería “muy razonable” que el PSOE ostentara el gobierno de la misma, defendiendo que la competencia de esta institución es atender a los municipios de menos de 20.000 habitantes y en ellos “la fuerza más votada ha sido el PSOE”.

En este punto, ha indicado que están a la espera de elección de los gobiernos locales pero recalcó: “Estamos abiertos en aquellos lugares donde suman las fuerzas que abogaban por el cambio y también ahí sumamos”. En la institución supramunicipal el PP contará con 15 diputados provinciales; PSOE, 12; Adelante, dos y Ciudadanos, dos.

Por su parte, fuentes del PP confirmaron a Europa Press que tras constituirse este pasado lunes el comité provincial de pactos municipales se han iniciado los contactos en diversas localidades. El PP obtuvo el pasado 26 de mayo 24 mayorías absolutas, en once fueron la fuerza más votada y, además, aspiran a ser decisivos en hasta otros diez municipios, al ser sus votos claves para la conformación de los gobiernos locales. En este sentido, en grandes municipios como Mijas y Vélez-Málaga el escenario es más complejo de inicio por el reparto de ediles.