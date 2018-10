El PP critica la "improvisación" de la Junta con las prefabricadas

La secretaria general del PP de Málaga y parlamentaria andaluza, Patricia Navarro, criticó la "improvisación" de la Junta en este inicio de curso escolar, especialmente en lo relativo a las aulas prefabricadas en el distrito de Teatinos y en Torre de Benagalbón, asegurando que esto es una "irresponsabilidad y una temeridad". Navarro pidió a la consejera de Educación, Sonia Gaya, que no culpe a los Ayuntamientos de Málaga y de Rincón de la Victoria por la situación vivida con las prefabricadas, exigiéndole medidas "por los errores de planificación cometidos". "No le eche más balones". Al tiempo, Navarro cuestionó al Gobierno andaluz si "no han tenido tiempo para "poner a punto las instalaciones".