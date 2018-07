El PP intenta cerrar las heridas con el alcalde con un mensaje de unidad

Dicen que los sentimientos por un mismo club de fútbol unen a las personas. Incluso al PP de Málaga, en el que hace tan solo tres días se abrió una minicrisis motivada por las polémicas declaraciones de Francisco de la Torre en relación al trato que la organización provincial del partido había dado a los diferentes candidatos a las primarias del PP. Ayer, en el tradicional acto de renovación de abonos del Málaga Club de Fútbol coincidieron De la Torre y Elías Bendodo, quien mandó un mensaje de "unidad e integración".

El presidente provincial del Partido Popular intentó ayer cerrar las heridas provocadas por De la Torre, en cuyo proceso de las primarias volvió a quedar patente que es un verso libre dentro del Partido Popular malagueño. Bendodo restó importancia a las declaraciones del alcalde y apuntó que "aquí han venido todos los candidatos, los hemos recibido con los brazos abiertos a todos y han tenido la oportunidad de explicar sus programas".

A preguntas de los periodistas, Bendodo aseguró que "es un tema muy recurrente, pero la relación mía como presidente de la Diputación y del PP con el alcalde es magnífica, cordial, de lealtad y colaboración, personal e institucional". También tuvo buenas palabras para la persona de Francisco de la Torre, de quien señaló que "ustedes nunca van a encontrar una mala palabra mía hacia el alcalde, porque es mi alcalde, mi candidato, mi compañero y mi amigo". "Si he aprendido de alguien en política ha sido de él", apostilló.

Por su parte, De la Torre destacó que "siempre he tenido una buena relación con Elías porque tenemos la responsabilidad de coordinar, impulsar y sumar esfuerzos a favor de la ciudad y la provincia". De esta forma, Bendodo pretendió cohesionar nuevamente al PP de Málaga, indicando que ahora tocaba "trabajar todos en la misma línea", haciendo especial hincapié en el mensaje de "unidad, integración y el objetivo común de un Gobierno mejor para España".

El pasado lunes, De la Torre cuestionó la imparcialidad mostrada por la organización provincial del partido durante el proceso de primarias para elegir al nuevo presidente del PP, afirmando que "es posible" que "no haya hecho el mismo esfuerzo para todos los candidatos".

Desde un primer momento tanto el alcalde como el presidente de la Diputación mostraron su apoyo a diferentes candidatos. Por un lado, Bendodo se inclinó por Santamaría, llegando a ser clave en el equipo de la ex vicepresidenta. Por otro lado, De la Torre se alineó inicialmente con Cospedal, algo que su colega del PP malagueño le replicó al día siguiente de hacer público su posicionamiento con un "a mí ya no me sorprende nada". Tras la primera vuelta, De la Torre se inclinó por Pablo Casado.

Tras la elección de este como nuevo presidente del PP, ambos hicieron ayer un balance positivo del congreso del pasado fin de semana, sobre el que consideran que el partido "sale muy reforzado ", en el que "el Partido Popular ha dado ejemplo", afirmó Bendodo.