El PSOE y Adelante apoyan una consulta vecinal sobre la zona azul en Huelin y Cruz de Humilladero, en Málaga

Los portavoces de los grupos municipales del PSOE, Daniel Pérez, y de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, Remedios Ramos, han acompañado este miércoles a representantes de la Plataforma vecinal No al SARE, de las asociaciones Torrijos, La Cooperación y Parque del Mar y de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad en el arranque de una campaña de consulta sobre la zona azul en los barrios.

Informaron de que el pistoletazo de salida será este jueves en el Parque de Huelin a partir de las 19:00, mientras que habrá urnas para depositar el voto en calle La Unión, en el distrito de Cruz de Humilladero, los días 8, 10, 15 y 17 de junio, entre las 18:00 y las 20:00. Durante la rueda de prensa para presentar esta campaña, Pérez ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre “que acepte el resultado de esta votación, porque tras seis meses de la prueba de una zona azul que se ha impuesto a los vecinos ha quedado demostrado que es un fracaso”.

“Durante el día está vacía, por la noche los vecinos no pueden aparcar sus vehículos. El SARE no aumenta la rotación de vehículos, sólo sirve para castigar económicamente a los residentes de barrios trabajadores como Huelin y Cruz de Humilladero”, ha señalado. Asimismo, pidieron a De la Torre “que deje de engañar a los vecinos y a las vecinas de los barrios trabajadores, que no quieren la zona azul allí donde han aparcado siempre, ahora pagando por estacionar”.

Además, el portavoz del PSOE solicitó al regidor que “deje de faltar a su palabra, porque recogió en su programa electoral que el SARE sólo se implantaría allí donde hubiera consenso con los vecinos. Serán los vecinos quienes con sus votos, tras ser consultados por la plataforma y no por el Ayuntamiento, les dirán que no quieren la zona azul ni en Huelin ni en Cruz de Humilladero”.

Por su parte, la concejala portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Remedios Ramos, calificó la imposición de la zona azul en Huelin y Cruz del Humilladero como “una cacicada del alcalde para cargar con un nuevo coste añadido a las vecinas y los vecinos de los barrios obreros. La gran movilización y protesta vecinal es una prueba clara de que esta medida es una provocación para los residentes y los colectivos”.

Por último, el representante de la Asociación de Vecinos Cooperación, Miguel Ángel González, criticó que “tras varios intentos fallidos, Francisco de la Torre ha acabado imponiéndonos la zona azul a la fuerza y con engaños. El alcalde está jugando sucio y su promesa de que solo sería un período de prueba de seis meses no es real, su intención es dejarla de forma permanente”.

Por su parte, el alcalde, frente a las críticas de la oposición a la zona azul en estas zonas, defendió que “las noticias que tengo, tanto de Cruz de Humilladero como de Huelin, es que está siendo bastante útil, desde el punto de vista de rotación y de utilidad”.