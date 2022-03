El PSOE de Málaga urge a la Junta a acabar con la fuga de profesionales sanitarios

La concejala socialista Carmen Martín, responsable del área de Salud en este grupo, ha pedido a la Junta de Andalucía “acabar inmediatamente con los recortes en la sanidad pública” tras conocer que “un centenar de profesionales de las especialidades de Anestesia, Pediatría y Medicina de Familia realizaron el trámite para salir de comunidad”. La edil del PSOE denuncia que “a Moreno Bonilla le ha llevado sólo tres años conducir al caos en Andalucía un servicio sanitario al que los socialistas le dimos calidad y excelencia durante los últimos 37 años”, mientras que “nuestros sanitarios miran ya hacia otros países con contratos cerrados más estables y mejor pagados que en nuestra región”.

Martín ha recordado que a comienzos de año se debatió una moción del PSOE en el pleno de Málaga “para pedir que de manera urgente se contraten a los sanitarios despedidos antes de que terminara el año, 8.000 en Andalucía de los cuales 1.500 eran de Málaga, mientras que este mes de marzo terminarán su contrato otros 12.000 profesionales de la sanidad pública”. Se creará un déficit de 20.000 profesionales en la comunidad. “Lamentablemente, PP y Ciudadanos en Málaga volvieron a ponerse de perfil mientras que los ciudadanos padecen una sangría en nuestra sanidad pública, que está prácticamente en la UVI si vemos las listas de espera de intervenciones en todas las especialidades”, ha dicho.

Martín ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía “que convoque la Mesa Sectorial de Sanidad y que se siente inmediatamente con los sindicatos, porque no es momento de recortar en plantilla y de cerrar plantas y áreas como Maternidad en el Hospital Clínico. Es momento de ofrecer buenos contratos a los profesionales, porque les necesitamos más que nunca”. Para la edil “la solución no pasa por trasladar a sanitarios de un centro a otro, incluso fuera de la provincia, porque se les impide conciliar, están agotados y necesitan una rutina en su centro de trabajo, contar con los suficientes compañeros para repartir bien la carga de trabajo, que no les quiten sus vacaciones ni que se les obligue a doblar turno porque el cansancio es peligroso en una intervención”.

Este desplazamiento de sanitarios ha comenzado por la Psiquiatría, pero la edil socialista ve “la amenaza de que esta práctica se extienda al resto de especialidades, como Medicina Interna. No se puede atender a las personas con improvisación, no se puede velar por la salud de los andaluces y de los malagueños con falta de personal”, ha insistido Carmen Martín.

Y vuelve a pedir “responsabilidad a los grupos de la derecha en nuestra ciudad. No entendemos por qué los concejales de PP y de Ciudadanos en Málaga arropan los recortes del presidente Moreno Bonilla en la sanidad pública, que están acabando con ella. “Las listas de espera para las especialidades son kilométricas, en el teléfono de Salud Responde en una lotería conseguir cita, la atención presencial no se ha retomado al 100% y esta situación se agravará en este mes de marzo, cuando ya haya más de 20.000 sanitarios en la calle desde el pasado mes de noviembre”, ha agregado Martín.

Por eso, “desde el PSOE volvemos a pedir a la Junta de Andalucía un gran pacto sanitario que reúna a todos los partidos políticos, instituciones, agentes sociales y representantes sindicales, además de colegios profesionales y asociaciones de pacientes para garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario público. Moreno Bonilla se jacta de contar con un superávit de más de 2.300 millones en las cuentas andaluzas mientras que castiga a los ciudadanos por asfixiar a la sanidad pública, a la vez que aumenta los conciertos en un 43% con la privada”, ha zanjado la socialista.