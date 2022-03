El PSOE de Málaga reconoce la lucha por la igualdad de Micaela Navarro y la Asociación Nerea

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha participado este sábado en la entrega de los VI Premios Carmen Olmedo, que en esta edición han recaído en la Asociación Nerea y en Micaela Navarro, en el que ha reivindicado que los y las socialistas tienen claro que el 8 de marzo "no es solo un día o un mes, estamos haciendo un trabajo incesante para hablar de igualdad y reconocer a mujeres que han sido señeras en esta conquista, por eso vamos a volver a poner en marcha el Foro de Igualdad", ha dicho.



Durante su intervención, en la que ha estado acompañado por la miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Marinieves Ramírez, la vicesecretaria general del PSOE malagueño, Antonia García, y la secretaria de Igualdad del partido, Fuensanta Lima, Pérez ha reivindicado que "ser feminista es ser socialista". "Trabajamos por la igualdad y lo hacemos desde los gobiernos poniendo en marcha leyes en defensa del feminismo", ha añadido.



Además, ha advertido de que "la extrema derecha está tratando de polarizar la sociedad con discursos que están poniendo en grave riesgo la igualdad entre mujeres y hombres". "Los y las socialistas, cuando hemos gobernado, hemos dado a la igualdad un alto rango como ha pasado con la Ley Integral para la protección contra la Violencia de Género y creamos un ministerio", ha añadido.



Para Pérez, "la violencia de género es una violencia machista, es la máxima expresión del sufrimiento que puede sufrir una mujer, por eso no podemos hablar de violencia intrafamiliar. Son discursos peligrosos para poder atajarlos, igual que se conquistan los derechos y libertades, se pueden perder cuando se ejerce violencia sobre la mujer", ha concluido.



En este sentido, Marinieves Ramírez ha reivindicado la figura de Carmen Olmedo, "Gracias a mujeres como ella por acompañarnos en este camino de lucha en defensa del feminismo", ha explicado. Ramírez ha mostrado el orgullo de las socialistas por estos premios "Olmedo construyó el feminismo desde el socialismo, y por todas las mujeres que todavía permanecen escondidas merece seguir en la lucha ya que no podemos dar por conseguido nada cuando las políticas antifeministas están en la calle y en las instituciones", ha señalado.



"No lo vamos a consentir, ya está bien de que el PP y Vox mercadeen con los derechos de las mujeres en Andalucía, esta tierra ha sido pionera en la defensa de los derechos de las mujeres, por eso solo podemos pararlos desde el feminismo socialista", ha concluido.



También Antonia García ha recordado a Olmedo, "ella nos abrió muchas puertas, dejándonos un gran legado, que no es otro que continuar trabajando con la misma fuerza y pasión que ella lo hizo". "Pertenecía a una generación que defendió a la mujer, por eso estos premios tienen la doble finalidad de reconocer tanto a Olmedo como la lucha por la igualdad real y efectiva por parte de figuras relevantes y asociaciones y colectivos feministas", ha explicado.



De igual forma, Fuensanta Lima ha destacado que movimientos como el del 8M "han resultado fundamentales en la lucha por el feminismo, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer". "Reivindicamos que a igual capacidad, igual puesto e igual sueldo, las mujeres no estamos en los espacios de representación y hay una brecha salarial del 20%", ha lamentado.



"Nos queda mucho por hacer en temas como la interrupción voluntaria del embarazo y hemos dado pasos importantes en el Congreso y en el Senado para acabar con el acoso a las mujeres que deciden libremente tal y como viene en nuestra ley", ha concluido.



Por su parte, Micaela Navarro ha advertido de que "cada una de las mujeres somos un eslabón de una cadena para lograr la transformación de la sociedad hasta alcanzar la igualdad real". "Tenemos que partir de una situación de igualdad para ser libre en cualquier ámbito, por eso es importante que no se rompan esos eslabones, de ahí el trabajo inmenso de cientos de miles de asociaciones en este país las que han sido capaces de ir sumando para conquistar un mundo mejor", ha expresado.



"Hay generaciones que piensan que la igualdad en el ámbito laboral o educativo ha venido porque era de justicia cuando eso no ha sido así, le hemos ahorrado a nuestras hijas sufrimiento al no contarles la lucha en la que hemos estado durante muchos años con la lucha feminista cuando, por fín, hubo democracia en este país incluso antes de que llegara el primer gobierno socialista de este país", ha concluido.



Esta posición también ha sido defendida por Concha Alarcón, de la Asociación Nerea, una asociación que se constituye en 1993 y llevan casi 30 años reivindicando el empoderamiento de la mujer, además de socia fundadora de la Plataforma Violencia Cero y pertenecen a la plataforma 8 de marzo.