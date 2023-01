El PSOE pide al alcalde de Málaga que aparte al gerente de Smassa y a Losada que "dé un paso adelante"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, que aparte al gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), Manuel Díaz Guirado, de sus funciones después de que un juzgado haya acordado que se le tome declaración como investigado tras la denuncia de la ex jefa de la Oficina Técnica, Trinidad Rodríguez, por presunto acoso laboral y supuestas irregularidades en las obras del aparcamiento de la calle Pío Baroja.

Pérez ha recordado que "desde el primer momento, tras conocer las reclamaciones de Trinidad Rodríguez acudimos a la justicia, porque entendimos que se trataba de hechos muy graves", en referencia a la denuncia presentada por los socialistas ante la Fiscalía, lamentando que PP y Ciudadanos "se negaron a llevar a cabo una comisión de investigación, solicitada por nuestro grupo, para conocer con detalle qué estaba pasando".

"No podemos entender como el señor Díaz Guirado desde que ha venido lo único que ha intentado hacer desde su trabajo en la Smassa es el chanchulleo, y ya está bien que un Ayuntamiento como el de la ciudad de Málaga se dedique al chanchulleo", ha apostillado Pérez.

En este sentido, ha empujado a Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos, a que "dé un paso adelante y no sea capaz de permitir ni un minuto más que alguien que está señalado judicialmente siga adelante de la construcción de aparcamientos en la ciudad de Málaga". Pérez ha informado de que esta mañana han proporcionado el escrito judicial a Noelia Losada, a la que ha pedido "que no se quede impasiva, que tome cartas en el asunto".

En rueda de prensa, ha manifestado que el PSOE vio "claro que lo denunciado por la ex jefa de la Oficina Técnica era un presunto amaño de contrato público por valor de más de 12 millones de euros con la construcción del aparcamiento soterrado de Pío Baroja en El Palo, una supuesta manipulación para que las empresas se saltaran todos los plazos y que el parking estuviera listo antes de las elecciones municipales".

"El zorro no puede estar al frente del corral. Díaz Guirado no puede estar ni un minuto más al frente de la gerencia de esta empresa mixta", ha dicho Pérez, quien ha pedido a De la Torre que "deje de hacer del Ayuntamiento de Málaga y de sus empresas el cortijo particular del PP, que después de 27 años lo han convertido en su chiringuito".

Ha defendido de nuevo "la profesionalidad de la denunciante, Trinidad Rodríguez, responsable de hacer aparcamientos en la ciudad de Málaga durante más de 30 años, que denunció en un pleno que le obligaron a cruzar líneas rojas que le hubieran llevado a la cárcel".

Ha manifestado que "en primer lugar hay que dejar a la justicia actuar para que se sepa que ha pasado exactamente, no solo con esta trabajadora pública a la que presuntamente acosó el gerente de Smassa, sino también algunos términos que vienen en la denuncia como, presuntamente el amaño de contratos públicos, dicho de paso una especialidad en el PP". "Vamos a respetar los tiempos de la justicia, que ya está trabajando en ello", ha señalado.

También ha dudado de la objetividad del informe presentado el pasado mes de diciembre realizado por técnicos externos a la Smassa a raíz de la apertura del protocolo de acoso en el que se concluía que no había indicios de que se hubiera producido acoso laboral. Pérez ha señalado que lo que buscan es una 2investigación fehaciente" cómo se va a dar ahora por parte de la justicia.

De hecho, ha recordado que "es la segunda ocasión en la que Manuel Díaz se enfrente a un presunto caso de prevaricación. Ya salió hace años por la puerta de atrás del Ayuntamiento, aunque no se pudo demostrar porque finalmente se retiró la denuncia" y ha recordado que "los consejeros socialistas votaron en contra de que Díaz fuera nombrado gerente de Smassa porque no nos parecía ético y no estaba a la altura de las exigencias de este perfil". "Hoy, más de tres años después, conocemos su forma de actuar en la empresa", ha dicho.