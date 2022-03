El PSOE de Málaga defiende el feminismo frente al "negacionismo machista de las derechas"

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha reivindicado este sábado la bandera del feminismo "para luchar contra el negacionismo machista de las derechas", declaraciones que ha realizado antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) del partido.

En este sentido, Pérez, que ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la guerra en Ucrania, ha recordado que la educación en igualdad "es el único camino para acabar con el machismo", al tiempo que ha destacado que uno de cada cinco chicos jóvenes "cree que la violencia de género es un invento ideológico y uno de cada cuatro cree que el feminismo busca perjudicarles, según datos de los últimos barómetros publicados".

De esta manera, el dirigente socialista ha mostrado su preocupación por las "políticas negacionistas defendidas por partidos de extrema derecha como Vox, al que sigue abrazado el PP". "No queremos que ese ideario que ya ha comenzado a calar en gobiernos como el de la Junta de Andalucía lleguen a la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes", ha advertido.

Por ello, Pérez ha anunciado que los socialistas van a impulsar el Foro de Igualdad en la provincia, que estará conformado por alcaldesas, concejalas de la provincia y asociaciones feministas "como una de las acciones prioritarias de la organización ante el retroceso que están viviendo las políticas activas en igualdad por parte de la Junta, Diputación y consistorios de derechas ante la imposición de la extrema derecha al PP y Ciudadanos", ha expresado.

Con ello, Pérez ha mostrado el compromiso de la organización hacer frente a la "ola negacionista de la violencia de género que en nuestro país abandera Vox, socio prioritario para el PP no solo en Andalucía sino, como estamos viendo, en Madrid o en Castilla y León", ha dicho. "Con aquellos que niegan la violencia contra las mujeres tenemos que ser implacables, no podemos blanquear a quienes tienen estos discursos que ponen en peligro no sólo los derechos sino también la propia vida de las mujeres", ha añadido.

En este sentido, Pérez ha enfatizado que "a los que tienen estos discursos hay que aislarlos". Así, ha abogado por la necesidad de "seguir fomentando de la mano de los colectivos feministas y las asociaciones de mujeres la educación en igualdad, la concienciación y las políticas públicas en materia de lucha contra la violencia machista", un hecho que se refrenda con la asistencia de los y las socialistas a la concentración del próximo 8 de marzo convocada en la capital así como con la amplia agenda de actos que el partido está desarrollando en toda la provincia.

Por su parte, Fuensanta Lima ha reiterado el compromiso de los y las socialistas con las movilizaciones del 8 de marzo, "asistiremos con un mensaje claro, que el feminismo es imparable, sobre todo cuando hay más de 1.100 mujeres asesinadas desde que se contabilizan estos datos o cuando existe una brecha salarial del 20% entre hombres y mujeres en la provincia", ha dicho. "No estaremos vacíos de contenido porque creemos que el feminismo es lo que ha posibilitado que las mujeres de todo el mundo tengan más libertad y derechos", ha afirmado.

De igual forma, ha explicado que la CEP ha aprobado una resolución sobre el impulso de derechos de la mujer en la que se exige a la Junta de Andalucía que retome la atención y apoyo a los colectivos feministas dentro de sus reivindicaciones por el 8 de marzo. Además, en dicho documento se apuesta por el desarrollo de la lucha contra la violencia de género, la erradicación de la brecha salarial, la abolición de la prostitución y el apoyo a las mujeres que huyen de la guerra en Ucrania.

De igual forma, ha anunciado las personas premiadas en los próximos premios Carmen Olmedo, que recaerán en Micaela Navarro y en la Asociación Nerea, una propuesta para los premios regionales Clara Campoamor a la Asociación 'La Mitad del Cielo', así como la nueva estructura de la Comisión de Igualdad del PSOE de Málaga.

Además, sobre la crisis abierta por la invasión de Rusia a Ucrania, se ha aprobado una resolución en la que se repudia las acciones militares perpetradas por la Federación Rusa en el país europeo y se urge al cese de las hostilidades, mostrando la solidaridad y afecto al pueblo ucraniano y se insta a la UE a prestar apoyo financiero y humanitario así como que se organice la acogida de refugiados, entre otros puntos. "Nunca nos vamos a sentir más orgullosos de pertenecer a la Unión Europea que en estos momentos, hay que condenar esta guerra", ha advertido.

En clave local, el también portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, ha criticado la "tibieza del alcalde De la Torre, que ha tardado ocho días en condenar la situación que vive Ucrania, todo por una medalla", ha dicho. "Entre todos le hemos tenido que arrancar esa medalla que Putin le dio, en este momento se requiere contundencia y el ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido que ser el que marcara la estrategia junto con la sociedad civil para mantener la dignidad de la Ciudad de Málaga", ha añadido.

"No podemos mantener ni un momento más actuaciones como las del Twitter del Museo Ruso en Málaga, en el que no se ha condenado esta guerra y por lo que hemos pedido explicaciones a la concejala de Cultura y al alcalde, porque hay que condenar la guerra y no se ha hecho", ha enfatizado.