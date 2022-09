El PSOE de Málaga pide que las obras de Carretería empiecen dos horas más tarde

La concejala socialista Carmen Martín ha pedido al Ayuntamiento que interceda con la empresa que ejecuta las obras en calle Carretería para que los trabajos arranquen cada día a las 9.00 de la mañana, en vez de a las 7.00 como hacen diariamente.

Según la socialista, responsable del distrito Centro en este grupo, “nos han llegado reclamaciones de vecinos que no pueden dormir, bien porque trabajan de noche o porque necesitan descansar más. Pero a partir de las 7.00 de la mañana el ruido es insoportable, porque están levantando aceras cerca de Tribuna de los Pobres”, ha explicado.

La responsable socialista pide al alcalde, Francisco de la Torre, “ que informe a los vecinos sobre la duración de las obras, con un calendario de plazos real, que se pueda cumplir, porque aguantan desde hace once meses nubes de polvo, arena y ruido en la puerta de sus casas”. Martín ha señalado que “están hartos de las improvisaciones y de las medias verdades del Ayuntamiento”.

Una obra “que se tenía que haber llevado a cabo durante los meses más duros de la pandemia, con la ralentización de la actividad económica y la mayoría de las familias en las casas hubiera sido el momento idóneo para arrancar. Después, De la Torre dijo que los trabajos acabarían antes de Semana Santa y no fue así. Ahora, con más de once meses de retraso, los vecinos ya no creen nada”, ha señalado Carmen Martín.

La socialista advierte de que estas obras “se han convertido en una pesadilla para familias que padecen fatiga física y psicológica por llevar once meses sin calidad de vida”, al igual que “el cierre de comercios de toda la vida como es el caso de la administración de lotería, por la mala gestión de este equipo de gobierno del PP, por la mala planificación de la Gerencia Municipal de Urbanismo”.