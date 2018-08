El PSOE pide al PP y a Cs que moderen sus planteamientos sobre inmigración

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, pidió ayer al PP y Ciudadanos que "moderen" sus posiciones en materia de inmigración y que "no se sitúen en los mismos planteamientos que la extrema derecha europea". "La inmigración necesita mesura, solidaridad, responsabilidad colectiva", aseguró Conejo, que añadió que el líder del PP, Pablo Casado, "no puede utilizar la inmigración como un arma de confrontación política", ya que "no se lo merece ni este país ni los inmigrantes". Para el dirigente socialista, el PP y Ciudadanos están actuando de manera "irresponsable", por lo que les instó a actuar con "responsabilidad y altura de miras en una cuestión de Estado".