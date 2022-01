El PSOE califica "las tibias" actuaciones anunciadas para el Guadalmedina" como "un maquillaje en año preelectoral"

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha reiterado su apuesta por la renaturalización del río Guadalmedina "para la integración en la ciudad de una lámina de agua y su entorno que los malagueños ganarán para su esparcimiento, en vez de llenar el cauce de hormigón y cemento con el embovedado" como propone el proyecto que este viernes han defendido el alcalde, Francisco de la Torre, junto a los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo, y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, durante la firma del protocolo de actuación.

"Después de 26 años de gobierno del PP y más de media docena de anuncios sobre el Guadalmedina, que se haga este anuncio precisamente ahora, en año electoral, no hace más que aumentar nuestra desconfianza", ha advertido el concejal socialista Mariano Ruiz, que ha añadido que "lo que no han hecho en todos estos años, ya no lo van a hacer".

Asimismo, ha incidido en que "no sabemos si esta obra va a ir antes del puente sobre la bahía o del acuario gigante bajo el puerto que también prometieron en año electoral Bendodo y De la Torre".

También Ruiz ha criticado en un comunicado que "precisamente esta firma como un mero maquillaje, un lavado de cara tras 26 años de parálisis y bloqueo del PP en el cauce del Guadalmedina", y concretamente diez años después del concurso de ideas que celebró el Ayuntamiento de Málaga.

"Es un lavado de cara a toda prisa que ha esquivado el concurso de contratación encargándole este primer proyecto a la empresa pública Tragsa y que se limita a la limpieza del cauce desde el Puente de Armiñán a la presa".

Ha criticado, de igual modo, que la "intervención más polémica", desde el Puente de Armiñán hasta la desembocadura, "que ha generado importantes desencuentros entre el gobierno municipal y la administración regional, no se aborda y que, además, cuenta con un planteamiento erróneo porque no se trata de meter más cemento sino de permitir en esta parte del cauce también vegetación y fauna autóctona".

Ruiz ha agregado que el "Ayuntamiento no tiene ningún interés para abordar la parte que le corresponde y de tenerlo aún tendríamos que esperar años de trámites porque aún no hay ni proyecto ni visto bueno medioambiental". Por lo tanto, esta intervención "no deja de ser otro anuncio fantasma que después de 26 años ninguno de los malagueños nos creemos", ha advertido el responsable socialista.

"Un río vivo, no oculto"

Así, Ruiz ha defendido "que las actuaciones sobre el Guadalmedina no oculten al río, no lo entierren en un cauce con hormigón o presas", sino una renaturalización como han entendido "muchas ciudades españolas como Madrid, con la naturalización del Manzanares o el río Genil en Granada o Piles en Gijón. Queremos un río vivo, no artificial".

"Porque un río no es una molestia, sino una oportunidad de esparcimiento que además no tendrá un gran impacto económico en las arcas municipales porque el propio río se encarga de hacer el resto". Así, Ruiz espera que "una vez se proceda a la renaturalización, el bosque de ribera autóctono llegará en pocos años, como lo harán también las especies animales autóctonas".