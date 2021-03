El PSOE censura a la directora general de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga

Trinidad Hernández, actual directora general de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, no es bienvenida a la nueva mesa de técnica puesta en marca para analizar las soluciones a los problemas de movilidad existentes en la ciudad. Al menos a ojos del PSOE. El grupo socialista en la Casona del Parque ha reclamado este lunes al equipo de gobierno "cambios sustanciales" en la Mesa Técnica de la Movilidad, insistiendo en la figura de la que fuera jefa provincial de la DGT antes de ser La persona de, actual, no es bienvenida a la nueva mesa de técnica puesta en marca para analizar las soluciones a los problemas de movilidad existentes en la ciudad. Al menos a ojos del. El grupo socialista en la Casona del Parque ha reclamado este lunes al equipo de gobierno "cambios sustanciales" en la Mesa Técnica de la Movilidad, insistiendo en la figura de la que fuera jefa provincial de la DGT antes de ser fichada por el alcalde, Francisco de la Torre.

El edil socialista Jorge Quero ha considerado que los los ciclistas de la ciudad "jamás podrán estar representados por una persona que no confía en la movilidad sostenible, que opina que el exceso de velocidad es caso de un olvido o despiste y que la mayoría de los usuarios son potenciales infractores de las normas de tráfico por desconocimiento del código de circulación". Quero reproduce de este modo supuestas declaraciones realizadas por Hernández en su etapa al frente de la DGT en Málaga en 2017.

A esto añade que, a su juicio, durante la Comisión de Pleno de Movilidad Trinidad Hernández "demostró muy poca sensibilidad con los más vulnerables en la carretera, que son los ciclistas y los usuarios de patinetes, puesto que durante su intervención hizo una defensa a ultranza para rebajar la distancia mínima 1,5 metros para adelantar a los ciclistas".

Por todo ello, la formación socialista ha tachado al equipo de gobierno de "irresponsable, al poner al frente de la presidencia de la Mesa Técnica de la Movilidad a quien no ve la bicicleta como un medio de transporte urbano, a quien no cree en los Vehículos de Movilidad Personal como una garantía de movimiento”.

Para los socialistas, actualmente las tres personas que deciden en materia de movilidad en la ciudad "no creen en la movilidad sostenible", afirmando que la ex directora de la DGT "tiene una mentalidad parecida a la de Paco de la Torre y Pepe del Río". "Después de 25 años de gobierno del Partido Popular y del señor De la Torre vemos claramente que no ha habido una apuesta por la movilidad sostenible; De la Torre tiene un suspenso en materia de movilidad en esta ciudad", ha añadido.