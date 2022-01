El PSOE critica que "la nefasta gestión" de Moreno "está ocasionando un grave problema en materia sanitaria"

El PSOE continúa su ofensiva "contra los recortes en la sanidad pública que está ejecutando el Gobierno andaluz", presidido por Juanma Moreno, y ha constituido la Plataforma en Defensa de la Salud Pública en la comarca de Antequera.

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado que "la nefasta gestión de Moreno está ocasionando un grave problema en materia sanitaria. De hecho, sólo hay que pasear por un centro de salud y ver cómo se encuentra, absolutamente saturado y con colas, debido a la falta de gestión y de acción política del Gobierno andaluz".

Así lo ha señalado en un acto a las puertas del Hospital Comarca de Antequera que ha contado con la presencia de parlamentarios, alcaldes y portavoces municipales de toda la comarca, donde han puesto de manifiesto "la necesidad de reforzar la atención primaria y garantizar la sanidad pública, que se encuentra muy debilitada por los recortes acometidos por el Gobierno de derechas en Andalucía".

"Moreno Bonilla nunca se habría imaginado poder recibir la cantidad económica extraordinaria por parte del gobierno central, unos 4.000 millones sólo en 2020 y 5.000 millones en 2021, 3.000 de ellos en materia sanitaria. Sin embargo, no entendemos cómo el Ejecutivo andaluz está haciendo una gestión tan nefasta", ha señalado a tiempo que ha añadido que "ya con el anterior gobierno de Rajoy lo que hacían era recortar en inversión, cerca de 3.000 millones, para Andalucía".

Frente a ello, ha continuado, "desde el Gobierno de Pedro Sánchez se está transfiriendo dinero a las comunidades autónomas cuando más falta hace de cara a afrontar la peor crisis sanitaria que se recuerda", ha afirmado Pérez.

También ha señalado que "la saturación que existe en las puertas de los centros de salud se está trasladando a los puntos de urgencia, como ocurre también en este hospital de la comarca de Antequera".

"No entendemos que se esté produciendo esta situación cuando a finales de diciembre se despidió a 8.000 profesionales sanitarios en el conjunto de Andalucía, 1.500 sólo en la provincia, y se prevé que para marzo finalicen otros 12.000 contratos de trabajadores sanitarios", ha agregado.

"Ante lo que estamos viviendo le exigimos al Gobierno andaluz que dé la cara. Entendemos que la gestión del consejero de Salud, Jesús Aguirre, es completamente nefasta, y por eso le pedimos que dimita ya", recordando que pedirán en la próxima sesión del Parlamento "la dimisión del consejero Aguirre, por su incapacidad y por no dar la cara. No es comprensible que el gobierno autonómico genere superávit por no ser capaz de gestionar el dinero que está recibiendo de la administración central", ha remarcado.

Por otro lado, ha explicado que "con la configuración de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública en la comarca de Antequera, estos trece alcaldes y alcaldesas lo que hacen es responder a las demandas sanitarias existentes en sus municipios". Una constitución que, en los próximos días y semanas, se va a llevar también al resto de comarcas del conjunto de la provincia malagueña.

"En esta comarca estamos viendo cómo los centros de salud se encuentran colapsados, con un punto de urgencias en el hospital comarcal que no da respuestas a la ciudadanía y una gestión del área sanitaria insuficiente. Hay una crisis sanitaria por incapacidad de gestión del Servicio Andaluz de Salud y del consejero Aguirre", ha recalcado.