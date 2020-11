El PSOE pide un plan de emergencia en la calle Larios de Málaga para "evitar crear foco de contagios"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, un plan de emergencia "para evitar que calle Larios se convierta en un foco de contagios por COVID-19, viendo las aglomeraciones que han tenido lugar en esta calle desde el encendido navideño del pasado viernes".

Pérez se ha mostrado preocupado porque desde la puesta en marcha del alumbrado, el día 27 de noviembre, "hemos visto con estupefacción la afluencia masiva de personas y la inacción del equipo de gobierno". A su juicio, "De la Torre ha convertido la calle Larios en un peligroso lugar de reunión sin un aparente plan de emergencia ni control de aforos para prevenir contagios de coronavirus".

Así lo ha manifestado Pérez tras recibir respuesta a un escrito que este grupo municipal dirigió al regidor malagueño el pasado 19 de noviembre. Según los socialistas, en la respuesta del Área de Seguridad, la concejala Teresa Porras "afirma que no se ha previsto plan de emergencia porque no se ha previsto acto de encendido de las luces de Navidad".

Según Pérez, "esto muestra la falta de sensibilidad y de responsabilidad de un equipo de gobierno que no actuará en una situación de peligro que ellos mismos han provocado, al seguir adelante con un encendido de luces que saben perfectamente que es un reclamo la ciudadanía, que se concentra masivamente desde el pasado fin de semana. Ni De la Torre ni Porras han comprendido aún que estas navidades no van a ser como las del año pasado, no sé en qué mundo viven", ha advertido.

"Que no hubiera una inauguración oficial del encendido de luces navideñas en calle Larios no es ninguna excusa para no poner en marcha un plan de emergencia", ha reiterado Pérez, al tiempo que ha expresado que "no hay que ser ningún lumbrera para saber que el equipo de gobierno iba a encenderlas el pasado viernes, coincidiendo además con una cita como el 'Black Friday', en la que se supone que habría más gente en la calle".