El PSOE valora que el alcalde de Málaga devuelva la medalla que le dio Putin: "Se tiene que enviar ya a Rusia"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, ha aplaudido que "finalmente" al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "se digne a devolver la medalla Pushkin por la dignidad de Málaga y por solidaridad con el pueblo ucraniano".

No obstante, Pérez ha expresado al regidor que "nos parece preocupante que haya sido la sociedad la que obligue a De la Torre a devolver la medalla en lugar de su propio sentido común" una vez que "las voces en contra de este galardón que Vladimir Putin le concedió en 2018 han ido en aumento".

"Ha sido un error ser tibios desde el primer día, deberíamos haber sido contundentes en palabra y acción desde el primer momento", por lo que "De la Torre no debería haberse aferrado a este agasajo por la dignidad de los malagueños", ha agregado.

Pérez ha recordado además al alcalde de Málaga "que haya hecho oídos sordos durante más de un día incluso al presidente de su propio partido en Andalucía. No sabemos si esta medalla Pushkin está en el Ayuntamiento, en Alcaldía o en su casa. Pero lo que sí tenemos claro es que se tiene que enviar ya de vuelta a Rusia. Es un gesto necesario", ha advertido.

Así lo ha manifestado el portavoz socialista el mismo día que su grupo municipal tramita la petición de un informe al secretario general "para tratar de averiguar si hubo transferencias del Ayuntamiento al gobierno ruso por la colección de arte de San Petersburgo una vez Putin inició la invasión militar en Ucrania, después de 28 de febrero". El plazo para la respuesta oficial rondará los diez días aproximadamente, como es habitual.

También Pérez se ha referido además a una publicación que la dirección del Museo de Arte Ruso de San Petersburgo hizo en redes sociales en la que informó que continuará su labor porque "consideramos la cultura como fuente de conocimiento y, por tanto, de entendimiento, diálogo y concordia".

Al respecto, Pérez echa en falta "una condena contundente, porque no vale simplemente con afirmar que la dirección del museo está en contra del uso de la fuerza, sobre todo porque la invasión rusa en Ucrania se ha cobrado ya la vida de más de 20.000 personas y el número de desplazados de sus casas ronda el millón".

"Ante esta injusticia, este atentado contra población civil inocente, no caben eufemismos. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Es una guerra ilegal, e injusta, es la invasión de un país que no se ha podido defender en igualdad de condiciones, un pueblo al que tenemos que dar toda nuestra solidaridad. Y lo que no podemos entender son manifestaciones como las del Museo de Arte Ruso de ayer, poniéndose de perfil", ha agregado.

Por ello, va a pedir "explicación a la responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Málaga y también al alcalde para saber quién es la persona que ha ordenado que se realicen este tipo de declaraciones sin condenar la guerra, que es lo primero que se tenía que haber hecho desde un perfil oficial".