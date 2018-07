Pablo Casado: "Para mi proyecto político Andalucía es fundamental"

En medio de la batalla política para presidir el Partido Popular, Pablo Casado iniciaba este domingo en Fuengirola su campaña para captar el voto de los compromisarios andaluces en la segunda vuelta de las primarias para elegir sucesor de Mariano Rajoy. Lo hizo acompañado de la ex alcaldesa del municipio y vicepresidenta del Parlamento andaluz, Esperanza Oña, quien hace unos días se posicionaba a favor de su candidatura en un vídeo grabado en Granada. Consciente del papel que juega la comunidad para escoger al próximo líder del partido, y más aún tras el triunfo de Soraya Sáenz de Santamaría en la primera vuelta, Casado reconoció la falta de "neutralidad" en el territorio, pero aseguró que "ahora entramos en otra etapa". "Los militantes han decidido en las urnas qué dos candidatos pasan a la siguiente vuelta, luego tendrán que decidir a través de sus delegados qué proyecto político es el que tiene que prevalecer", señaló.

En el acto, en el que participó alrededor de un centenar de personas, Casado contó con el apoyo de los alcaldes de Coín, Jaén, Cabra y Mairena, además de concejales del Partido Popular de Mijas o Fuengirola, entre otros municipios. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en cambio, se excusó en Twitter diciendo que "si no viajará mañana [por ayer] a Nueva York (para reuniones e intervenciones en Naciones Unidas el lunes 9 y el martes 10) asistiría al acto de Pablo Casado en Fuengirola para oír sus propuestas para España y para el Partido Popular". Tampoco estuvo presente la alcaldesa del municipio anfitrión, Ana Mula, según Oña, porque está de vacaciones unos días fuera de la ciudad. Ni lo acompañaron los alcaldes de Estepona, José María García Urbano, quien sin embargo compartió la invitación al acto a través de su perfil de Twitter, ni de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien en la primera vuelta votó por la candidatura a la presidencia del PP de Sáenz de Santamaría.

"Para mi proyecto político Andalucía es fundamental. Quiero contar con muchos andaluces en la dirección nacional y que la dirección nacional se vuelque en esta tierra para mantener los gobiernos en los que estamos en esta tierra y para recuperar aquellos que tuvimos antes de las elecciones de 2015. Y, por supuesto, alcanzar aquellas ciudades y municipios donde nunca hemos gobernando", resaltó Casado, que aseguró haber mantenido ya conversaciones con el resto de candidatos que no lograron pasar la segunda vuelta. "Los cinco estamos bastante en la línea de un proyecto de partido que defienda principios y valores sin complejos y quiera llegar al Gobierno de España para cambiar las cosas", señaló. "No hemos llegado aquí para hacer lo mismo con los mismos, sino para contar con todo el mundo, pero también con más gente. No quiero que esto sea un baile de sillas", agregó.

En este sentido, se mostró convencido de sus posibilidades de hacerse con el liderazgo del partido y definió su proyecto como integrador. "En esta candidatura todos tienen su sitio, es un PP en el que quepa todo el mundo. No voy a partir de ninguna cuestión preexistente, se puede contar con todo el mundo, no se debe excluir a nadie, sino contar con quienes ganan elecciones", concluyó.